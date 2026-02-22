Carlos Alcaraz: una clase magistral en Doha para coronarse como el nuevo «Emir»

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz ha dictado una auténtica clase magistral este sábado en la capital catarí. El tenista de El Palmar solo necesitó 50 minutos para desmantelar al francés Arthur Fils en la final del torneo ATP 500, logrando un marcador de 6-2 y 6-1 que refleja la enorme distancia actual entre ambos jugadores.

Con este triunfo, Alcaraz alcanza la cifra de 26 títulos profesionales antes de cumplir los 23 años, igualando la marca del mítico Mats Wilander en la historia del tenis.

El azote del tenis francés

Durante toda la semana, el español se ha mostrado intratable frente a la armada gala. Tras superar a Rinderknech y Royer en rondas previas, Fils fue la última víctima de un Alcaraz que acumula 25 victorias en 28 partidos contra tenistas franceses. A sus 21 años, el joven Arthur sufrió el "miedo escénico" desde el primer intercambio, perdiendo su servicio de entrada y viéndose superado por la potencia y precisión del número uno.

A pesar de contar con Goran Ivanisevic en su banquillo, Fils no encontró respuestas ante el vendaval de juego del murciano. La frustración del francés, que regresaba recientemente tras una fractura de vértebra, se hizo evidente en el segundo set cuando descargó su impotencia contra la raqueta. Mientras tanto, Alcaraz dominaba con una sonrisa, cediendo apenas cinco puntos con su servicio en todo el encuentro.

Un palmarés de leyenda

Esta victoria convierte a Alcaraz en el cuarto español en levantar el trofeo en Doha, siguiendo los pasos de Rafael Nadal, David Ferrer y Roberto Bautista. Además, por su juventud y dominio, se posiciona como el gran candidato para ser el primer tenista capaz de ganar tres veces en este escenario y llevarse en propiedad el codiciado halcón de oro.

Por consiguiente, el murciano reafirma su jerarquía en el circuito y lanza un mensaje de autoridad al resto de competidores. En consecuencia, su camino hacia nuevos récords parece no tener techo mientras sigue escalando posiciones entre los jugadores con más títulos en la era abierta antes de los 23 años.

