Copa del Rey de Baloncesto: Próximos juegos y horarios de Venezuela

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputa hasta el 22 de febrero desde el moderno Roig Arena, escenario que reúne a los ocho mejores clubes de la Liga ACB. Equipos como Valencia Basket, Real Madrid, Barça o Unicaja, compiten por el título en la histórica 90ª edición del torneo.

En Venezuela la competencia se disfruta completa en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Además, está disponible en señal abierta, streaming gratuito y plataformas HD: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Sigue la emoción de este gran evento deportivo por el canal de los especialistas en deportes.

Calendario de juegos

Jueves 19 de febrero: Valencia Basket 95 vs 84 Joventut Badalona

Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / EN DESARROLLO

Próximos encuentros

Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.

vs / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m. Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m.

/ inicio: 4:00 p.m. Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m.

Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m.

Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m.

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión.

