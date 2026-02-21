Calendario

Copa del Rey de Baloncesto: Próximos juegos y horarios de Venezuela

Estos son los próximos juegos que verás por Meridiano Televisión de la Copa del Rey de Baloncesto

Por 2001online
La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputa hasta el 22 de febrero desde el moderno Roig Arena, escenario que reúne a los ocho mejores clubes de la Liga ACB. Equipos como Valencia Basket, Real Madrid, Barça o Unicaja, compiten por el título en la histórica 90ª edición del torneo.

En Venezuela la competencia se disfruta completa en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Además, está disponible en señal abierta, streaming gratuito y plataformas HD: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go. Sigue la emoción de este gran evento deportivo por el canal de los especialistas en deportes.

Calendario de juegos

  • Jueves 19 de febrero: Valencia Basket 95 vs 84 Joventut Badalona 
  • Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / EN DESARROLLO 

Próximos encuentros

  • Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.
  • Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m. 
  • Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m. 
  • Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m. 

Sintoniza y vive la emoción del baloncesto español con la Copa del Rey 2026, solo en Meridiano Televisión.

