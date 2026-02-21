Copa del Rey de Baloncesto: Próximos juegos y horarios de Venezuela

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 se disputa hasta el 22 de febrero desde el moderno Roig Arena, escenario que reúne a los ocho mejores clubes de la Liga ACB. Equipos como Valencia Basket, Real Madrid, Barça o Unicaja, compiten por el título en la histórica 90ª edición del torneo.
En Venezuela la competencia se disfruta completa en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión. Además, está disponible en señal abierta, streaming gratuito y plataformas HD: Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.
Calendario de juegos
- Jueves 19 de febrero: Valencia Basket 95 vs 84 Joventut Badalona
- Jueves 19 de febrero: Real Madrid vs Unicaja / EN DESARROLLO
Próximos encuentros
- Viernes 20 de febrero: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife / antesala: 12:30 p.m. - inicio 1:00 p.m.
- Viernes 20 de febrero: Barcelona vs UCAM Murcia / inicio: 4:00 p.m.
- Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 1:00 p.m.
- Sábado 21 de febrero Por definir / inicio 4:00 p.m.
- Domingo 22 de febrero Gran FINAL. Por definir / inicio 2:00 p.m.

