Para no sedarlos: Egipto inicia campaña de esterilización para millones de perros

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa crisis provocada por la proliferación de perros callejeros, obliga al Gobierno de Egipto a tomar medidas en el control animal. Las autoridades anunciaron la puesta en marcha de una campaña ´para esterilizar a los canes, quienes se han proliferado en las calles.

La medida obedece a un sinfín de quejas ciudadanas, donde abundan mordidas a niños y adultos, así como otros ataques.

En un principio se pensó en sacrificar a los animales, pero un comunicado oficial del Gobierno indica que prefieren esterilizarlos a eliminar a los perros callejeros.



La primera fase de la acción gubernamental fue bautizada como 'Egipto sin rabia 2030'. la cual comenzó en uno de los barrios de El Cairo, identificado como Ein Shams, que sería "una de las zonas donde se han recibido más quejas sobre este problema".



"El objetivo es intervenir tempranamente para reducir el fenómeno y minimizar los riesgos", apuntó la nota oficial reseñada por la agencia de noticias EFE, reiterando que se trata de "la primera fase de campo de la campaña nacional para esterilizar y vacunar a los perros callejeros en las calles y plazas", en un "paso estratégico que refleja un cambio cualitativo en el tratamiento de la cuestión de los animales callejeros".



No hay una cifra exacta del número de perros callejeros en Egipto, si bien varios medios oficiales estiman en hasta 40 millones el número de esos animales en las 27 provincias del país de los faraones, que cuenta con una población de alrededor de 110 millones de habitantes.

Visite nuestra sección de Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube