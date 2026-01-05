Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del turismo en Marruecos anunciaron un aumento considerable en sus estadísticas, al anunciar que durante el 2025 alcanzaron el número récord de 19,8 millones de visitantes.

Según los números oficiales, esta cantidad representa 14% de aumento en comparación al año anterior, convirtiéndose en una cifra considerable, que acerca a la nación africana.

A través de un comunicado del ministerio de Turismo, según la agencia de noticias EFE, los ingresos generados en el sector turismo alcanzaron unos 11.553 millones de euros al cierre de noviembre del 2025. Esto representa un 19% más que en el 2024



Para la ministra de Turismo, Fatim-Zahra Ammor, dichos números son el reflejo de una "transformación profunda" del turismo marroquí, donde la oferta competitiva y sostenible le otorga a la economía local buenos números, acordes al interés local, que busca alcanzar en promedio 26 millones de visitantes para el año 2030.

La promoción internacional, la conectividad aérea y la ubicación geográfica de Marruecos y la diversificación de los productos turísticos, han ofrecido un crecimiento al sector, el cual estiman las autoridades, continuará en crecimiento.