¿Adiós al turismo en Estados Unidos? Conoce las razones por las cuales van en picada los viajes de placer a territorio estadounidense

Los viajes internacionales a Estados Unidos registraron en julio una caída del 3,1 %, prolongando una tendencia negativa que se arrastra desde inicios de año.

La disminución coincide con las estrictas restricciones impuestas por la administración Trump y con las tensiones en las negociaciones comerciales, destaca New York Post.

Según la Oficina Nacional de Viajes y Turismo (NTTO), los descensos más pronunciados provinieron de Alemania (-14,7 %), China (-13,8 %) y Suiza (-12,7 %).

Caídas generalizadas y mercados clave afectados

Los datos no incluyen a Canadá y México, principales emisores de turistas hacia EE. UU., pero ambos han mostrado fuertes retrocesos.

En el caso canadiense, las cancelaciones se han intensificado tras la polémica declaración del presidente Trump sugiriendo la anexión de Canadá como el estado número 51.

En junio, los vuelos desde ese país se redujeron un 22 % y los cruces en automóvil bajaron un 33 %, según la publicación especializada Skift.

La única excepción a la baja en 2024 fue abril, cuando la Semana Santa cayó en ese mes y generó un alza del 0,4 % en visitantes.

En contraste, seis de los 20 principales mercados incrementaron sus llegadas en julio: Japón (+9,1 %), República Dominicana (+7,3 %), España (+6,7 %), Italia (+6,3 %), Israel (+6,1 %) e Irlanda (+2,9 %).

Menos promoción y efecto en el sector hotelero

La caída también se vincula a la drástica reducción del gasto promocional de EE. UU. como destino.

Brand USA, entidad público-privada que impulsa el turismo, perdió el 80 % de su financiamiento federal tras la aprobación de la ley “Big Beautiful Bill” en abril.

Los viajeros internacionales son clave para la economía: la NTTO estima que cada 40 visitas generan un empleo en el país.

Sin embargo, el debilitamiento de la demanda ya impacta a grandes cadenas. Marriott International, la mayor hotelera del mundo, ajustó a la baja sus previsiones de ingresos y ganancias anuales debido a la menor ocupación en sus propiedades estadounidenses.

