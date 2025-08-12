Nacer en Estados Unidos no es igual en todas partes: los mejores y peores lugares para tener un bebé

Suscríbete a nuestros canales

Un estudio de WalletHub evaluó las condiciones de los estados de Estados Unidos para tener un bebé, analizando desde los gastos hospitalarios hasta el acceso a programas de apoyo.

Los resultados muestran marcadas diferencias entre regiones, con algunos territorios ofreciendo atención médica de primer nivel y otros enfrentando serios retos para las familias, reseña el diario argentino La Nación en su versión web.

Massachusetts lidera el ranking

Massachusetts ocupa el primer lugar gracias a su tercera menor tasa de mortalidad infantil, baja mortalidad materna y hospitales especializados en neonatología. Además, ofrece licencias parentales amplias y programas de apoyo a la crianza cubiertos por Medicaid.

En segundo puesto, Dakota del Norte destaca por el parto convencional más barato del país (US$7.500 en promedio), tarifas reducidas de cuidado infantil y amplia disponibilidad de guarderías.

Minnesota, en tercer lugar, sobresale por sus primas de seguro médico por debajo del promedio nacional y la segunda menor mortalidad materna.



El top 10 lo completan Nuevo Hampshire, Maine, Rhode Island, Vermont, Washington, Iowa y el Distrito de Columbia.

Los peores para familias con recién nacidos

En el otro extremo, Mississippi ocupa la última posición, seguido por Alabama, Nevada, Carolina del Sur, Georgia, Nuevo México, Arkansas, Florida, Oklahoma y West Virginia.

Estas regiones presentan altos costos relativos, tasas elevadas de mortalidad infantil y materna, y menor acceso a programas de apoyo familiar.

El estudio incluyó métricas como gastos hospitalarios por parto, costos de cuidado infantil, tarifas de seguro médico, tasas de vacunación y licencias parentales.

Un informe adicional de SmartAsset mostró que Boston-Cambridge-Newton es la zona metropolitana más cara para criar un niño en 2025, con un gasto anual de $39.221, de los cuales más del 60% corresponde a cuidado infantil.

En contraste, Birmingham (Alabama) es la más accesible, con un promedio de $19.082.

