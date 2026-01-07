Trump anuncia que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno de Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

A través de su red social Truth, el mandatario republicano escribió: “Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 MILLONES de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

Explicó que el petróleo "se venderá a su precio de mercado y yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

"He solicitado al Secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, concluyó.

