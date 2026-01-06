Solicitan al DHS este programa de protección para venezolanos: autorizaría permisos de trabajo

Suscríbete a nuestros canales

Líderes de la comunidad venezolana y veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (EEUU) elevan una petición formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La propuesta busca activar la Salida Forzosa Diferida (DED) para miles de ciudadanos que hoy enfrentan un limbo migratorio tras la caída del Estarus de protección Temporal (TPS).

Esta medida constituye una alternativa legal para garantizar la estabilidad económica y la integridad física de quienes no pueden retornar a su país, según un comunicado publicado en la red social X.

¿Qué beneficios ofrece el programa DED a los migrantes?

La DED funciona como un escudo legal que suspende cualquier orden de remoción del país por un tiempo determinado. A diferencia de otros beneficios, este programa proviene de una directriz presidencial que reconoce la peligrosidad de un territorio específico.

Además de frenar la expulsión, el DED autoriza el otorgamiento de permisos de trabajo para que los beneficiarios se sustenten de forma autónoma. Esta protección permite que las familias vivan con tranquilidad mientras el gobierno de EEUU evalúa las condiciones de seguridad exterior.

Este programa de protección para venezolanos autorizaría permisos de trabajo por un periodo de 12 meses. La carta, dirigida a la secretaria Kristi Noem, exige una acción decisiva para evitar el retorno forzado de personas a zonas de peligro.

"El presidente Donald Trump fue el primero en aprobar el DED para venezolanos en 2021", recordó el autor de la misiva en el documento oficial.

¿Qué personas quedarían excluidas de este beneficio legal?

La propuesta establece límites claros para proteger la seguridad nacional de los EEUU y la integridad del sistema migratorio. El beneficio niega cualquier tipo de amparo a individuos que posean condenas por delitos graves o que representen una amenaza pública.

Asimismo, la protección excluye expresamente a violadores de derechos humanos. El objetivo de la medida es amparar únicamente a civiles inocentes que huyen de la persecución política y la violencia institucional.

Mientras tanto, los solicitantes necesitan mantener sus documentos en regla y evitar cualquier acción que comprometa su elegibilidad para futuros programas. La aprobación de este amparo brindaría una estabilidad temporal de un año y acceso legal al mercado laboral estadounidense.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube