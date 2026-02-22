El imperio Jordan: esto gana la leyenda de la NBA por su contrato con Nike

Suscríbete a nuestros canales

Michael Jordan continúa redefiniendo el éxito financiero en el deporte décadas después de su retiro oficial. A pesar de haberse alejado de las duelas en la temporada 2002-2003, su asociación estratégica con Nike sigue batiendo récords de facturación. Según el reporte financiero del año fiscal 2025, la marca Jordan Brand generó ingresos por 7,220 millones de dólares. Como resultado de este desempeño, el exastro recibió aproximadamente 361 millones de dólares por concepto de regalías, asumiendo el 5% establecido en su acuerdo.

Esta cifra anual es particularmente impactante cuando se compara con sus salarios como basquetbolista profesional. Durante sus 15 temporadas en la NBA, Jordan acumuló un total de 94 millones de dólares. Por consiguiente, lo que recibe actualmente en un solo año de contrato con Nike representa más del doble de sus ganancias históricas en la liga. Gracias a este flujo constante de ingresos, su patrimonio neto alcanza hoy los 3,600 millones de dólares.

La relación entre el jugador y la firma deportiva comenzó en 1984, cuando Nike le ofreció crear su propia línea de calzado. En 1985, los icónicos Air Jordan 1 llegaron al mercado envueltos en la polémica por sus colores rojo y negro. Debido a que la política de la NBA exigía que el calzado fuera al menos un 51% blanco, la liga prohibió inicialmente el modelo. No obstante, este veto solo sirvió para aumentar la demanda y cimentar la mística de la marca entre los aficionados.

El éxito comercial de Jordan se sustenta en una trayectoria deportiva sin precedentes que lo convirtió en el máximo referente del baloncesto mundial. Entre sus logros destacan seis campeonatos de la NBA sin perder ninguna final y siete títulos consecutivos como máximo anotador. Además, su participación en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 con el Dream Team elevó su imagen a una escala global. Por esta razón, su figura sigue impulsando ventas millonarias, ya que la liga eliminó las restricciones de color en 2018 para honrar la evolución del calzado deportivo.

