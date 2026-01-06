¿Qué comprar con SNAP en 2026? Guía actualizada para evitar bloqueos en la caja

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de 2026 trae consigo cambios significativos en la forma en que millones de familias utilizan sus beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Bajo las nuevas directrices federales, los estados han recibido una flexibilidad sin precedentes para decidir qué productos merecen estar en el carrito de compras de los beneficiarios.

Si eres usuario de la tarjeta EBT, es vital que conozcas las nuevas restricciones "nutritivas" que podrían impedir que compres ciertos artículos que antes estaban permitidos.

Lo que sí puedes comprar

El objetivo principal del USDA sigue siendo complementar la dieta básica. En cualquier estado del país, puedes usar tus fondos para:

Perecederos: Frutas, verduras, carnes, aves y pescado.

Lácteos y abarrotes: Leche, quesos, yogur, panes y cereales.

Producción propia: Semillas y plantas destinadas a cultivar alimentos para consumo doméstico.

Snacks: Aperitivos y bebidas no alcohólicas (sujeto a las nuevas restricciones estatales).

La "Lista Negra" de 2026: prohibiciones totales

Existen artículos que, bajo ninguna circunstancia, pueden pagarse con cupones SNAP. Las reglas para este año son estrictas:

Vicios: Alcohol (cerveza, vino, licor), cigarrillos y tabaco.

Salud y Belleza: Medicamentos, vitaminas, suplementos, cosméticos y productos de higiene.

Hogar: Comida para mascotas, artículos de limpieza y productos de papel (servilletas, papel higiénico).

Comida Caliente: Cualquier alimento preparado que se venda caliente en el establecimiento.

Sustancias controladas: Productos que contengan CBD o cannabis, incluso en estados donde su uso es legal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube