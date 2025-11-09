¡Caos con los cupones SNAP! Trump ordena retirar parte del beneficio alimentario: ¿Te quitarán tu dinero?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha solicitado a los estados que realicen solo depósitos parciales de los beneficios del programa SNAP y regresen los fondos completos en caso de haberlos enviado.

Esta instrucción surge en medio de una serie de decisiones judiciales que han generado incertidumbre sobre la entrega de estos apoyos alimentarios.

La información fue obtenida del portal web de Univision, que detalla los recientes cambios en las directrices para el pago de los beneficios SNAP, un programa crucial para más de 41 millones de residentes en el país.

Cambios en la entrega de beneficios SNAP

La semana pasada, el USDA comunicó inicialmente que se enviarían los beneficios íntegros del mes de noviembre a los beneficiarios. Esto llevó a varios estados, incluidos California, Nueva Jersey y Arizona, a depositar la totalidad del monto en las tarjetas de débito EBT.

Sin embargo, la Corte Suprema intervino y suspendió temporalmente esta orden para esperar una resolución definitiva en un tribunal de apelaciones. A raíz de esto, el USDA ordenó revertir cualquier pago completo previamente realizado y continuar con depósitos parciales equivalentes a una reducción del 35% de las asignaciones máximas.

El juez de Rhode Island había ordenado el pago total de los beneficios, pero el gobierno apeló y, mientras se resuelve, la Corte Suprema concedió una suspensión administrativa que obliga a los estados a realizar solo pagos parciales.

El Departamento de Justicia ha señalado que los estados que realizaron pagos completos serán responsables por las consecuencias y que estas podrían derivar en nuevas acciones legales.

Esta situación ha provocado confusión sobre cómo se implementará la reversión en aquellos estados que ya depositaron los fondos completos.

