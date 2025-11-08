Buenas noticias para el SNAP: Gobierno de Trump revela cómo financiará el programa de cupones de alimentos.

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Trump ha confirmado que asumirá por completo la financiación del programa SNAP, que proporciona cupones de alimentos a millones de estadounidenses. Esta medida beneficiará a más de 42 millones de personas a nivel nacional.

La información fue obtenida del portal web de Telemundo, donde se detallan los pasos que tomó el Departamento de Agricultura para notificar a los estados sobre esta decisión.

El programa SNAP es un apoyo federal que cubre la totalidad de los costos para asegurar la asistencia alimentaria.

Avances tras controversias legales

Inicialmente, el Gobierno de Trump apeló la obligación de financiar completamente SNAP, lo que generó incertidumbre entre los beneficiarios. Sin embargo, el subsecretario de Alimentación, Nutrición y Servicios al Consumidor, Patrick Penn, anunció que los fondos estarán disponibles de inmediato para todos los estados.

Esta medida es especialmente relevante para personas como Margarita Egea, quien cuida a su hija con epilepsia intratable y depende de este programa alimentario.

El programa SNAP atiende a más de 42 millones de personas en Estados Unidos, con cerca de 1.9 millones en Illinois únicamente. La financiación es realizada al 100% por el gobierno federal, garantizando la continuidad del programa sin interrupciones.

