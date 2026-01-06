Texas envía pagos de SNAP entre el 5 al 11 de enero: aquí el calendario completo

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS) inicia la distribución masiva de cupones de alimentos este mes de enero. El sistema estatal utiliza una estructura de entrega escalonada para asegurar que los fondos lleguen sin retrasos a las tarjetas Lone Star de los beneficiarios.

Este cronograma representa un alivio fundamental para miles de hogares que enfrentan el alza en los costos de la canasta básica, según Marca USA.

¿Cómo funciona el calendario de depósitos por número de grupo?

La fecha exacta del depósito depende exclusivamente del último dígito del número de Grupo de Determinación de Elegibilidad (EDG) asignado a cada familia. Esta organización logística evita la saturación de los sistemas electrónicos y permite un flujo ordenado de los recursos financieros del estado.

Los beneficiarios necesitan revisar su correspondencia oficial o la aplicación Your Texas Benefits para confirmar su código de identificación personal. El cronograma asigna días específicos para que los fondos se activen de manera automática en los puntos de venta autorizados.

¿Cuáles son los requisitos de ingresos para este año?

Para mantener la elegibilidad en 2026, los hogares deben cumplir con los límites de ingresos mensuales brutos ajustados por la inflación. Por ejemplo, una familia de cuatro personas puede percibir hasta un máximo de $4.421 dólares para calificar al programa.

En el caso de personas que viven solas, el límite de ingresos asciende a $2.152 dólares mensuales según las nuevas tablas de bienestar social. Además, los adultos sanos de entre 18 y 54 años tienen la obligación de registrar al menos 20 horas de trabajo semanal para conservar la ayuda.

Calendario de pagos para esta semana

Texas envía pagos de SNAP entre el 5 al 11 de enero de 2026, según la terminación de su número de grupo. Quienes tengan terminaciones entre el 14 y 17 recibieron su carga el día 5, mientras que los dígitos 35 al 38 verán su saldo reflejado el día 11.

Esta distribución semanal garantiza que más de un millón de texanos accedan a suministros nutricionales de calidad durante el inicio del año fiscal. "El sistema escalonado facilita que las familias planifiquen sus compras de manera eficiente", señalan portavoces de la agencia estatal de salud.

Aquí te dejamos las próximas fechas de pago, para los beneficiarios:

18-20: Día 6

21-24: Día 7

25-27: Día 8

28-31: Día 9

32-34: Día 10

35-38: Día 11

¿Qué opciones existen para adultos mayores y discapacitados?

El estado de Texas ofrece el Proyecto de Solicitud Simplificada (TSAP) para personas mayores de 60 años o ciudadanos con discapacidades. Este programa reduce la burocracia y extiende los periodos de certificación de beneficios hasta por tres años consecutivos sin necesidad de renovaciones frecuentes.

Se puede solicitar un proceso simplificado si todos los miembros de su hogar cumplen con los criterios de edad o condición física establecidos. Esta modalidad asegura que los sectores más vulnerables de la población no pierdan su acceso a la alimentación por trámites administrativos complejos.

