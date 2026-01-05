Pronostican ola de calor en pleno invierno para 80 ciudades en Estados Unidos: conozca el pronóstico

Suscríbete a nuestros canales

En EEUU esta semana se verá caracterizada por un incremento dramático en temperatura. Más de 80 ciudades durante esta semana experimentarán temperaturas récords, que superarán valores por encima de lo previamente establecido.

El jefe de meteorología de Noticias Telemundo, Carlos Robles, explicó que gran parte de EEUU, especialmente en el sureste, experimentarán condiciones primaverales atípicas para el inicio de año.

Por ejemplo, en Houston la máxima está en 83°, pero el récord es que se esperan 80 ° para este martes, “un récord establecido en 1989, así que estamos hablando de mucho calor en pleno invierno; son condiciones primaverales”, aseguró.

Este lunes Texas estuvo en el rango del los 70 °, Birmingham en 65 °, en Jacksonville 69 °. Esto representa valores de temperaturas entre 10 ° a 20 ° por encima de lo que es normal.

Se esperan altas temperaturas este martes

“Para mañana, martes 06 de enero de 2026, se repite la historia con calor récord, mayormente para Texas”, dijo.

Sin embargo, localidades como Chicago con 42 ° y Cleveland con 46 °, pese a que se encuentran en el rango de los 40°, “esto no es normal; deberían estar mucho más frescos”.

Robles afirmó que, para los últimos días de la semana, Nueva York permanecerá algo fresco, con temperaturas entre 48 ° y 50°, pero atípicamente para esta época del año.

Mientras que hacia el sur del país habrá temperaturas bastante elevadas, por ejemplo, en Atlanta se registrarán entre 70 ° y 72 °, Litle Rock entre 65 ° y 68 °, Raleigh entre 68 ° y 71°.

“Es una situación de mucho calor para el sur del país”, destacó el jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

