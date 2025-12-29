Pronóstico del NWS en Chicago: detalles del frente frío que trae nieve y bajas temperaturas en vísperas de Año Nuevo

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de la "Ciudad de los Vientos" se preparan para un cambio drástico en el clima este lunes 29 de diciembre.

Después de un domingo lleno de tormentas eléctricas y temperaturas sorprendentemente cálidas, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre el regreso de la nieve, vientos intensos y un descenso en las temperaturas que marcará el comienzo de esta semana.

Tormentas y ráfagas peligrosas azotan la región

El frente frío que atraviesa el Medio Oeste ha generado condiciones de clima severo. Según reportó CBS Chicago, el sistema provocó incluso alertas de tornado en condados al sur de la ciudad durante la tarde del domingo.

Para este lunes, la principal amenaza se desplaza hacia la fuerza del viento.

El NWS Chicago mantiene activo un Aviso por Viento (Wind Advisory) hasta el mediodía de hoy.

Las autoridades prevén ráfagas que podrían superar los 70 km/h (45 mph), lo que no solo complica el tránsito de vehículos altos, sino que también incrementa el riesgo de cortes de energía por la caída de ramas.

Pronóstico de nieve y "efecto lago" en Chicago para esta semana

Con la llegada del frío invernal, también se presenta la posibilidad de que se acumulen nevadas. Según las fuentes oficiales, aquí está lo que podemos esperar en los próximos días:

Lunes, 29 de diciembre: Se anticipan ráfagas de nieve y condiciones de "nieve volada", lo que podría hacer que la visibilidad se reduzca considerablemente.

Martes y miércoles: Los modelos de AccuWeather y el NWS indican que habrá una probabilidad constante de chubascos de nieve.

Para el miércoles 31 de diciembre, la posibilidad de nieve aumenta, lo que podría complicar los traslados para las celebraciones de Nochevieja.

Aunque en el centro de Chicago se prevé una capa ligera, las áreas del noroeste de Indiana y las cercanías del Lago Michigan podrían recibir entre 2 y 5 pulgadas gracias al efecto lago, según las proyecciones de CBS News.

Caída libre de las temperaturas esta semana en Chicago

El descenso de las temperaturas es inminente. Después de haber disfrutado de días más cálidos, el termómetro podría caer hasta los -10°C (15°F) durante la noche del lunes.

La combinación del aire helado con los vientos generará una sensación térmica bajo cero, considerada "peligrosa" por el National Weather Service.

Las autoridades aconsejan a la población que tome precauciones al conducir, asegure objetos sueltos en el exterior y revise el estado de los sistemas de calefacción.

Se espera que este patrón invernal se mantenga hasta el día de Año Nuevo, cerrando el 2025 con nieve y frío ártico.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube