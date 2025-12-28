¿Pasarás el Año Nuevo en Times Square? Toma en cuenta estas recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

Recibir el Año Nuevo en Times Square es un sueño romántico de luces, lentejuelas y confeti.

Si estás decidido a ver caer la esfera de cristal en el epicentro del mundo, olvida el glamour de las películas y prepárate para la realidad del asfalto.

Manual de supervivencia

Si quieres disfrutar el show, llega temprano. Al mediodía, los perímetros de seguridad suelen estar a medio llenar, mientras que a las 3:00 PM, Broadway ya es un búnker infranqueable.

Si buscas una vista decente de la calle 43, debes estar en posición antes de las 11:00 AM. Una vez que entras en el cuadrante asignado por la policía, si sales, no vuelves a entrar.

En invierno, protegerse del frío es fundamental. Las autoridades recomiendan el uso de sistema de capas, térmica, lana, cortavientos. Estarás de pie sobre el concreto congelado por 12 horas; el frío sube por los pies, lleva calcetines de lana merino.

Pañales o deshidratación controlada

En cuanto a los sanitarios, es el secreto a voces más crudo de Manhattan porque no hay baños públicos. La recomendación profesional es la deshidratación controlada o, para los más extremos, el uso de pañales para adultos.

No se permiten mochilas ni bolsos grandes. Lleva comida rica en calorías y fácil de transportar tales como barras de proteína y frutos secos, en los bolsillos.

Si te gusta festejar con champaña, es importante que sepas que el consumo de alcohol en la vía pública está estrictamente prohibido y la policía no dudará en sacarte del área.

