La meta económica de los latinos para 2026: aquí los detalles

Mientras las luces de Navidad aún parpadean, la comunidad latina en Estados Unidos cierra este 2025 con una mezcla de orgullo resistente y una cautela que se siente en el bolsillo.

A pesar de que el PIB impulsado por los latinos ha alcanzado la cifra histórica de cuatro billones de dólares, la prioridad para este 2026 que asoma es la guerra contra la deuda.

El optimismo se mide en billetes

Un estudio de Consolidated Credit reveló que más del 66% de los latinos ha puesto como meta principal eliminar sus deudas de tarjetas de crédito.

Aunque los ingresos familiares subieron un 5.5% este año, el costo de vida y las tasas de interés siguen como obstáculos altos.

El factor "Remesas" y la incertidumbre política

El cierre de año trae una dualidad marcada. Mientras que países como Guatemala y Honduras han visto un repunte en la recepción de remesas, los envíos hacia México registraron una caída inusual de casi el 5%. La sombra de las nuevas políticas arancelarias y migratorias de la administración Trump genera un fenómeno de "ahorro de búnker", por lo cual, muchos prefieren guardar el efectivo ante la incertidumbre de lo que dicten los primeros decretos de enero.

Un motor que no se apaga

A pesar de los retos, el 78% de los empresarios latinos planea expandir sus negocios en 2026. La expectativa económica del hispano en Estados Unidos se resume en una palabra: resiliencia, donde la educación financiera se ha vuelto tan vital como el mismo trabajo duro.

