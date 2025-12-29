Ola de frío para Año Nuevo en Florida: descubra las temperaturas que se prevén y cuáles son las recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

El sur de Florida, Estados Unidos (EEUU), se prepara para un inicio de año marcado por un descenso drástico en los termómetros.

Se ha anunciado que una masa de aire frío proveniente del norte del país se desplazará por la península a partir del martes por la noche, trayendo consigo vientos cortantes y temperaturas que obligarán a los residentes a sacar los abrigos pesados del armario.

Lo que debe esperar en Miami y Fort Lauderdale

Tras un fin de semana posterior a Navidad con máximas cercanas a los 80°F, el panorama cambiará bruscamente.

Nochevieja y Año Nuevo: se pronostica que las temperaturas caigan hasta los 40°F (4°C) alrededor de las 6:00 a.m. del jueves 1 de enero.

Pronóstico por regiones: si planea viajar o visitar familiares

Si tiene previsto desplazarse por el estado durante las festividades, estas son las temperaturas mínimas y condiciones esperadas:

Orlando - 40°F (Sensación 35°F): el frío llegará desde el martes a las 9 p.m. Ideal para ropa térmica en parques.

Jacksonville - 33°F (Sensación 28°F): temperaturas cercanas al punto de congelación durante la madrugada de Nochevieja.

Gainesville - 31°F: se espera escarcha. El punto más frío será el miércoles a las 6 a.m.

Tampa - 42°F: descenso notable después de la medianoche del martes.

Cayo Hueso - 60°F: aunque es el punto más cálido, se mantendrá en ese rango sin subir hasta el sábado.

Sanibel/Captiva - 49°F: la zona sigue en recuperación tras el huracán Milton; tome previsiones si visita áreas abiertas.

Recomendaciones

Para quienes no están acostumbrados a inviernos intensos en Florida, es importante considerar los siguientes puntos de seguridad y prevención:

Protección de plantas y mascotas: con temperaturas por debajo de los 45°F, se recomienda resguardar a las mascotas dentro de casa y cubrir las plantas tropicales sensibles, ya que el frío intenso puede dañarlas irreversiblemente.

Nunca use la estufa de gas para calentar la casa, ya que esto genera un riesgo mortal de intoxicación por monóxido de carbono.

La regla de las "Capas": en Florida el frío es engañoso porque el sol sigue brillando. La mejor estrategia es vestir en capas (una camiseta térmica, un suéter y una chaqueta rompevientos) para poder adaptarse a medida que la temperatura sube ligeramente por la tarde.

