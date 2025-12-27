Plan de redeterminación de Medicaid en Florida: todo lo que debes saber para no perder tu cobertura

Suscríbete a nuestros canales

Después de que se levantó la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) ha vuelto a su rutina habitual de revisión de elegibilidad, un proceso que llamamos redeterminación de Medicaid.

Este plan tiene como objetivo garantizar que solo aquellas personas que cumplen con los requisitos actuales de ingresos y residencia sigan recibiendo beneficios estatales.

A continuación, te explicamos en qué consiste este proceso, cómo puedes participar activamente y qué ventajas ofrece mantener tu información actualizada.

¿De qué trata el Plan de Redeterminación de Medicaid?

Durante la pandemia, el gobierno federal decidió que los estados no podían dar de baja a los beneficiarios de Medicaid, incluso si sus ingresos habían aumentado.

Sin embargo, según el sitio oficial MyFLFamilies, esta medida de "cobertura continua" ha llegado a su fin, lo que significa que Florida ahora tiene que revisar los casos de más de 5 millones de personas inscritas.

El plan de redeterminación es el proceso que utiliza el estado para verificar si todavía califica para el programa.

El DCF examina factores importantes como los ingresos del hogar, el tamaño de la familia y el lugar de residencia.

Si el departamento no puede confirmar su elegibilidad automáticamente a través de las bases de datos disponibles, le enviarán una notificación pidiéndole que proporcione información adicional.

Cómo llevar a cabo el proceso paso a paso en Florida

El DCF subraya que la acción del usuario es fundamental para evitar interrupciones en la atención médica. El proceso se lleva a cabo principalmente de la siguiente manera:

Actualiza tu información: Accede a tu cuenta de MyACCESS en el portal oficial myflfamilies.com/medicaid.

Es crucial que tu dirección postal, correo electrónico y número de teléfono estén actualizados.

Revisa tu correspondencia: El estado envía notificaciones por correo postal (en sobres con una franja amarilla) o por correo electrónico 45 días antes de que tu cobertura venza, reseña Florida Blue.

Completa la renovación: Si el sistema te solicita una "Renovación de beneficios", asegúrate de llenar el formulario en línea de inmediato.

No ignores estas alertas, ya que no hacerlo puede resultar en la pérdida automática de tu seguro.

¿Cuáles son los beneficios de cumplir con la redeterminación?

Cumplir con la redeterminación tiene grandes beneficios para las familias en Florida. Aquí te contamos algunas de las ventajas más importantes:

Continuidad del cuidado: Al participar en este plan, aseguras que tus citas médicas, terapias y el suministro de medicamentos recetados no se interrumpan.

Transición a otras opciones: Si el DCF determina que ya no calificas por tener ingresos excesivos, tu información se enviará automáticamente a otros programas como Florida KidCare o el Mercado de Seguros Médicos (HealthCare.gov), donde podrías acceder a subsidios (Ask Medicaid Florida, 2024).

Seguridad financiera: Mantener tu cobertura activa es clave para proteger tu patrimonio ante emergencias médicas inesperadas que podrían llevarte a deudas difíciles de manejar.

Es importante mencionar que, el departamento tiene un plazo de hasta 45 días para procesar tu solicitud una vez que la envíes. Puedes seguir el estado de tu caso en tiempo real a través del portal MyACCESS.

