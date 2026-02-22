Cayó desde un sendero en la montaña más alta de Nueva York: el trágico final de una joven excursionista

Suscríbete a nuestros canales

Una joven excursionista, de 21 años de edad, murió de frío tras resbalarse y caer desde el sendero cerca de la cima de Mount Marcy, la montaña más alta del estado Nueva York (EEUU).

La infortunada quedó identificada como Brianna Mohr. Tras su caída, la joven logró llamar al 911, cerca de las 3:05 de la tarde de este jueves.

El incidente ocurrió cuando la Mohr paseaba en las Adirondacks, mientras llevaba a su perro Fezco, informó el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), citado por NBC News.

Determinan causa de la muerte de joven excursionista

Los guardabosques acudieron con una moto de nieve y un vehículo utilitario con orugas, mientras que la Policía Estatal (NYSP) envió un helicóptero.

Después de que no pudieran localizar a la excursionista desde el aire debido a la densa nubosidad, un guardabosques acudió por tierra cerca del puesto de Marcy Dam Outpost.

Fue este último quien localizó a la excursionista sin vida, a las 9:51 de la noche, pero las condiciones climáticas impidieron que retiraran el cuerpo hasta la mañana siguiente. Los rescatistas encontraron al perro con vida.

Posteriormente, se determinó que la causa oficial de la muerte de Mohr fue hipotermia o frío extremo.

Compartía sus aventuras en las redes

La joven solía compartir fotos de sus viajes en redes sociales. En una de sus primeras publicaciones, se mostró mientras practicaba kayak en Texas en 2014.

Tras graduarse de la preparatoria Brick Township (NJ), en 2022, escaló McAfee Knob por el sendero de los Apalaches. A lo largo de los años, sus viajes la llevaron al Parque Nacional Yosemite, Kings Canyon, el Gran Cañón, el Parque Nacional Acadia, el Parque Nacional de Yellowstone, entre otros parajes, publicó El Diario NY.

Mount Marcy, en Keene, condado Essex, tiene una altitud de 1.618 metros y se encuentra en el Área Silvestre High Peaks del Parque Adirondack.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube