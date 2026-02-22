Incautan cargamento de marihuana valuado en más de un millón de dólares: un venezolano detenido

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano resultó detenido durante un operativo policial, el cual terminó con la incautación de una tonelada de drogas.

El hecho se registró este lunes, 16 de febrero en la región del Bío Bío, en Chile. De acuerdo con el reporte, personal del OS7 de la policía chilena (Carabineros) concretó el decomiso de más de 1.000 kilogramos de marihuana, los cuales eran trasladados en un furgón.

Incautan millonario cargamento de marihuana

Los primeros reportes indicaron que el cargamento, con un peso total de 1279 kilos, quedó avaluado en más de 14 mil millones de pesos chilenos (cerca de 16 millones de dólares).

Según los antecedentes constatados por personal policial, la investigación comenzó en el Bío Bío, lo que llevó a las autoridades a desplegarse hasta Copiapó, región de Atacama.

De esa manera, los oficiales lograron identificar el vehículo en la región Metropolitana y se logró interceptar a los integrantes de la banda, quienes viajaban de camino al Gran Concepción, reseñó BioBioChile.

Personal policial constató que se trata de uno de los decomisos de droga más grandes registrados en los últimos años en esa región.

Cae un venezolano integrante de banda criminal

Por su parte, el fiscal de Análisis Criminal, Felipe Calabrano, precisó que la sustancia incautada corresponde a marihuana del tipo “cripy” y confirmó que los imputados serán formalizados en Concepción.

En tanto, la representante de Seguridad Pública del Bío Bío, Paulina Stuardo, se refirió a los riesgos asociados al consumo de sustancias ilícitas y destacó la importancia de este tipo de incautaciones en la prevención del delito.

Los cuatro detenidos son un ciudadano chileno, dos colombianos y un venezolano. Todos quedaron a disposición de la justicia este jueves en el Juzgado de Garantía de Concepción.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube