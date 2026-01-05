Alivio para contribuyentes: estos son los nueve estados que bajan sus impuestos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Una histórica ola de recortes fiscales entra en vigor en casi una decena de territorios estadounidenses para beneficiar a la clase media. La medida, impulsada por excedentes presupuestarios, busca devolver liquidez a los hogares ante la persistente presión de los costos básicos.

Estas rebajas posicionan a varios estados en una competencia directa por atraer nuevos residentes mediante incentivos tributarios permanentes.

¿Qué estados aplican las mayores reducciones este año?

El análisis de la organización Tax Foundation revela que la lista la encabezan Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio y Oklahoma. Cada jurisdicción diseñó su propio esquema de ajuste, variando desde recortes porcentuales mínimos hasta reestructuraciones completas de sus tablas impositivas.

Nebraska, por ejemplo, destaca con una caída significativa de su tasa máxima del 5.2% al 4.55%, mientras que Kentucky la sitúa en un 3.5%. Estos cambios permiten que un trabajador promedio retenga una mayor porción de su salario bruto en cada periodo de pago.

¿Cómo impacta la nueva ley federal en los reembolsos?

Usted debe prestar atención a la reciente actualización de la deducción de impuestos estatales y locales, conocida como SALT. El límite de esta deducción se cuadriplicó al pasar de los antiguos $10.000 a los actuales $40.000 anuales tras una reforma legislativa federal.

Esta modificación genera que millones de familias en estados con alta carga tributaria puedan reclamar reembolsos mucho más generosos. Expertos fiscales estiman que el impacto positivo podría rondar los $1.000 dólares adicionales por contribuyente en estados como Nueva York o Nueva Jersey.

Esta tendencia responde a un proceso de cinco años donde las administraciones estatales fortalecieron sus reservas gracias a los fondos federales de emergencia.

"La meta es llegar a una tasa del 0% en el largo plazo", afirmó el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, al firmar el plan de reducción progresiva hasta el 2030. En Carolina del Norte, la tasa fija cae del 4.25% al 3.99%, consolidando al estado como uno de los destinos más atractivos para la inversión empresarial.

¿Existen riesgos para los servicios públicos estatales?

No todos los sectores celebran esta reducción masiva de la recaudación fiscal que hoy vive gran parte del país. El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas advierte que estos recortes podrían comprometer el financiamiento de la educación y la salud pública.

Si los ingresos estatales caen drásticamente sin una fuente de reemplazo, los gobiernos locales enfrentarán decisiones difíciles sobre el mantenimiento de infraestructuras básicas. La sostenibilidad de este alivio fiscal depende directamente de que el crecimiento económico compense la menor captación de impuestos directos.

¿Cómo pueden las familias latinas aprovechar este beneficio?

Para la comunidad hispana, esta reducción de impuestos libera recursos críticos para el pago de renta, alimentos y servicios de transporte. Usted necesita revisar su retención de nómina (W-4) para asegurar que el ajuste estatal se refleje correctamente en sus cheques de pago.

Consultar con un preparador de impuestos certificado le ayudará a maximizar las nuevas deducciones SALT y los créditos por hijos actualizados. Aprovechar este ciclo de alivio fiscal representa una oportunidad única para fortalecer el ahorro familiar y mejorar la estabilidad financiera a largo plazo.

