Gobierno de EEUU anuncia nueva restricción para emisión de pasaportes: estas son las edades afectadas

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una actualización sobre la emisión de pasaportes que afectará a ciudadanos estadounidenses y extranjeros naturalizados.

Desde ahora, toda persona cuyo pasaporte haya sido emitido antes de cumplir los 16 años no podrá renovarlo automáticamente, y deberá tramitar uno nuevo desde el inicio.

La medida entró en vigencia en todo el país desde inicios de 2026, y su objetivo es reforzar los controles de identidad y seguridad en el sistema de emisión de pasaportes, especialmente en los documentos de infantiles que cuentan con una vigencia menor y requisitos distintos a los de los de adultos.

“Un pasaporte emitido a un menor de edad no tiene el mismo valor legal que uno de adulto, ya que su validez, fotografía e identidad cambian con el tiempo. Por eso, el sistema bloquea su renovación directa”, explicó un portavoz del Bureau of Consular Affairs del Departamento de Estado.

¿A quiénes afecta la restricción para emisión de pasaportes?

Aplica a todos los pasaportes emitidos a menores de 16 años, sin importar si el titular es ciudadano estadounidense o extranjero naturalizado.

Cualquier persona que haya recibido su pasaporte antes de cumplir 16 años debe solicitar uno nuevo.

Los jóvenes de hasta 20 años y 11 meses que aún conservan un pasaporte infantil vigente o vencido tampoco pueden renovarlo.

La renovación automática está bloqueada en el sistema, incluso si el pasaporte expiró hace poco tiempo.

Requisitos para solicitar un nuevo pasaporte:

Formulario DS-11 completo (disponible en línea o impreso)

Prueba de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento o naturalización)

Documento de identidad vigente con foto (licencia de conducir, ID estatal, etc).

Fotografía de pasaporte reciente, en color y con fondo blanco.

Pago de la tarifa vigente (actualmente entre $ 130 y $ 165, según tipo de servicio).

Presencia del solicitante ante un centro de aceptación autorizado.

“El formulario DS-11 es la vía obligatoria para quienes no califican para renovación. No se puede enviar por correo: se debe presentar en persona”, aseguró el Departamento de Estado en guía oficial.

“Aunque una persona haya obtenido la ciudadanía posteriormente, si su pasaporte anterior se emitió antes de los 16 años, debe iniciar el trámite desde cero”, detalló Thomas Gallagher, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Casos especiales y Excepciones:

Pasaportes dañados, robados o extraviados: requieren trámite nuevo, incluso si se emitieron después de los 16 años.

Viajes de emergencia: se puede solicitar una cita en una oficina regional del Departamento de Estado para emisión en menos de 72 horas, presentando prueba del viaje.

Menores en custodia compartida: ambos padres o tutores deben autorizar el trámite ante el funcionario consular.

La actualización del sistema de pasaporte estadounidense no busca complicar los trámites, sino reforzar la seguridad documental y garantizar que la información fotográfica y biométrica de cada titular sea actual y verificable.

