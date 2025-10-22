Estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2025 según el Índice de Pasaportes de Henley

Suscríbete a nuestros canales

El Índice de Pasaportes de Henley, que se elabora con datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA), clasifica los pasaportes según el número de destinos a los que sus titulares pueden acceder sin visa previa.

En 2025, Singapur encabeza la lista con acceso sin visado a 193 destinos, le sigue Corea del Sur con 190 y Japón con 189; mientras que Reino Unido bajó del sexto puesto al octavo, su nivel más bajo en la historia del índice.

Más de 25 países europeos se mantienen en el top 10 del índice de Pasaportes de Henley, más poderosos del mundo, superados solo por tres naciones asiáticas.

Top del índice de Pasaportes de Henley 2025:

Singapur

Corea del Sur

Japón

Alemania, Italia, Luxemburgo, España y Suiza.

Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda y Países Bajos

Grecia, Hungría, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal y Suecia

Australia, República Checa, Malta y Polonia

Croacia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido

Canadá

Letonia y Liechtenstein

Estados Unidos sale del top 10 de pasaportes más poderosos del mundo

Por primera vez en 20 años, Estados Unidos salió del top 10. Los titulares de pasaportes de Estados Unidos pueden viajar sin visa a 180 destinos, lo que ubica al país en el puesto 12, empatado con Malasia.

Es descenso se produce luego de que el presidente Donald Trump reinstaurara una serie de restricciones, incluida la suspensión de visados para viajeros de 12 países y fuertes limitaciones para otros siete.

Hoy, Estados Unidos solo permite la entrada sin visado a 46 nacionalidades, con lo cual se ubica en el puesto 77 del Índice de Apertura de Henley, que mide la reciprocidad de acceso entre países.

Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del índice, advirtió que, aunque los cambios parezcan pequeños, tienen “consecuencias desproporcionadas”.

Añadió que la disminución de la fortaleza del pasaporte estadounidense en la última década señala un cambio fundamental en la movilidad global y las dinámicas del poder blando.

Kaelin agregó que las naciones que se abren a la apertura y la cooperación ascienden en la clasificación; y las que dependen del privilegio del pasado se quedan atrás.

Por su parte, China registró el mayor incremento en poder de pasaporte, pasando del puesto 94 en 2015 al 64 en 2025, gracias al aumento de destinos con acceso sin visado, 30 en el último año.

“El regreso de Trump al poder ha traído nuevos conflictos comerciales que debilitan la movilidad de Estados Unidos, mientras que la apertura estratégia de China potencia su influencia global”, afirma Tim Klatte, socio de Grant Thomton China.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube