DeSantis busca eliminar los peajes para residentes de Florida: conoce el alivio económico y si calificas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis impulsa una ambiciosa reforma vial que busca eximir del pago de peajes a todos los habitantes del estado. La iniciativa pretende que los visitantes y turistas asuman la carga financiera necesaria para el mantenimiento de las más de 700 millas de autopistas de cuota.

Esta medida ofrece una solución definitiva al costo de vida tras el vencimiento de programas temporales de descuento previos, según una publicación de Miami Diario.

¿Cómo funcionará el cobro exclusivo para visitantes?

La administración estatal evalúa un modelo donde los conductores locales reciban un subsidio del 100% en sus tránsitos diarios por las vías rápidas. El sistema utilizará tecnología avanzada en los transpondedores (SunPass y E-PASS) para detectar automáticamente el registro del vehículo y aplicar la exención.

De esta manera, solo los vehículos matriculados fuera de Florida o aquellos identificados como visitantes pagarán las tarifas vigentes en las cabinas de cobro. El plan busca transformar el turismo en el motor principal que financie la infraestructura vial del "Estado del Sol".

¿Es financieramente viable este cambio en la recaudación?

Florida recauda actualmente cerca de 2.000 millones de dólares anuales a través de su extensa red de peajes, según datos del sistema Turnpike. La propuesta requiere que los ingresos generados únicamente por turistas cubran los gastos operativos y el servicio de la deuda asociada a las carreteras.

"Probablemente se podría cobrar a los visitantes y ellos podrían apoyarlo todo y darles un respiro a nuestros residentes", afirmó DeSantis durante una reunión de gabinete en Tallahassee.

Ben Watkins, director de Financiamiento de Bonos, ya coordina el análisis técnico para verificar si los números respaldan esta transición permanente en esta región.

DeSantis propone eliminar los peajes para residentes de Florida de manera permanente a partir del 1 de julio de 2026. El gobernador presentó el proyecto ante la Legislatura para que los líderes estatales lo debatan y voten durante el actual ciclo de sesiones.

Esta acción ocurre tras el éxito del programa anterior que ahorró cerca de 470 millones de dólares a más de 1.2 millones de conductores floridanos. El mandatario insiste en que es momento de que los residentes dejen de pagar por vías que, en muchos casos, ya deberían estar amortizadas por el tiempo de uso.

¿Cuánto dinero ahorrarán las familias con esta medida?

En promedio, un conductor frecuente que utiliza el Turnpike o las autopistas de Orlando y Miami gasta entre 300 y 600 dólares al año en peajes. Bajo este nuevo esquema, ese monto se quedará íntegramente en los bolsillos de los trabajadores que se desplazan diariamente a sus centros de empleo.

Para las familias que viven en zonas de alta congestión, el alivio económico podría ser incluso mayor si realizan múltiples transacciones diarias. La eliminación total de los tolls representa uno de los recortes de gastos indirectos más agresivos en la historia reciente del estado de Florida.

¿Qué pasos legales faltan para que entre en vigor?

La propuesta todavía necesita la aprobación formal de la Cámara de Representantes y el Senado de Florida. Los legisladores analizarán los posibles impactos en la calificación crediticia de los bonos que financian la expansión de las autopistas.

Si el Congreso estatal respalda la iniciativa este año, el gobernador firmará la ley para que el sistema se actualice antes del inicio del próximo año fiscal. Usted puede seguir el avance de este debate en los portales oficiales para conocer la fecha exacta en la que su SunPass dejará de registrar cargos.

