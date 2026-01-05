¿Adiós a tu deuda? Estos son los trabajos que ahora califican para el perdón de hasta 12.500 dólares en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión importante para aliviar la carga financiera de miles de profesionales.

A partir del año fiscal 2026, las autoridades federales están llevando a cabo una expansión significativa de los programas de condonación de préstamos, lo que permitirá a los trabajadores en sectores clave eliminar hasta 12.500 dólares de su deuda estudiantil de manera directa.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la permanencia en empleos que tienen un gran impacto social y reducir la presión económica sobre la clase trabajadora.

Según la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, los nuevos ajustes técnicos en los planes de pago y las leyes de servicio público harán que estos montos se acrediten más rápidamente a quienes cumplan con los requisitos de empleo.

¿Quiénes son elegibles para el perdón de 12.500 dólares de deuda?

La elegibilidad no se basa en tu título académico, sino en el empleador para el que trabajas. El foco principal está en el servicio público y las organizaciones sin fines de lucro.

Según las pautas del Departamento de Educación, los grupos profesionales que tienen prioridad son:

Educadores: Maestros de escuelas públicas (K-12), administradores y personal de apoyo escolar.

Personal de salud: Enfermeros, médicos en áreas rurales, trabajadores sociales y psicólogos clínicos.

Primeros respondientes: Bomberos, policías, agentes de la ley y paramédicos (EMTs).

Militares: Miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas y personal de la Guardia Nacional.

Empleados gubernamentales: Trabajadores de agencias federales, estatales, locales o tribales.

Organizaciones sin fines de lucro: Empleados a tiempo completo en organizaciones 501(c)(3).

Requisitos esenciales para solicitar el beneficio

Para que el perdón de hasta 12.500 dólares (o incluso la totalidad del saldo restante en ciertos casos) sea efectivo, los solicitantes deben cumplir con ciertos criterios.

Según Univision Noticias, aunque el proceso se ha simplificado, aún se basa en pilares estrictos:

Empleo a tiempo completo: Necesitas trabajar un promedio de al menos 30 horas a la semana para un empleador calificado.

Necesitas trabajar un promedio de al menos 30 horas a la semana para un empleador calificado. Tipo de préstamo: Este beneficio se aplica principalmente a los Préstamos Directos (Direct Loans). Si tienes préstamos FFEL o Perkins, es posible que debas consolidarlos.

Este beneficio se aplica principalmente a los Préstamos Directos (Direct Loans). Si tienes préstamos FFEL o Perkins, es posible que debas consolidarlos. Plan de pago: Debes estar inscrito en un plan de pago basado en los ingresos (IDR), como el plan SAVE, que ajusta tus cuotas mensuales según tus ingresos.

Debes estar inscrito en un plan de pago basado en los ingresos (IDR), como el plan SAVE, que ajusta tus cuotas mensuales según tus ingresos. Certificación deempleo: Es necesario presentar el formulario de certificación de empleo cada año para confirmar que tu trabajo sigue siendo elegible.

¿Cómo aplicar para recibir el beneficio de perdón de deuda?

El Departamento de Educación sugiere a todos los interesados que utilicen la Herramienta de Ayuda PSLF (Public Service Loan Forgiveness Help Tool), que se puede encontrar en el sitio web oficial.

A través de este portal, los usuarios tienen la oportunidad de comprobar si su empleador está registrado en la base de datos oficial y de generar los formularios necesarios.

Según informan medios especializados como Investopedia, esta actualización de 2026 también trae consigo protecciones para evitar que los intereses acumulados "devoren" el beneficio, garantizando que el monto perdonado afecte directamente el capital de la deuda.

