¿Necesitas un abogado y no tienes dinero? Descubre el programa que protege a los mexicanos en Texas

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Austin, Texas, reafirma su compromiso de proteger y defender los derechos de nuestros connacionales a través de su Departamento de Protección.

Con el Programa de Asesoría Legal Gratuita y sus charlas informativas, la representación consular se esfuerza por empoderar a la comunidad mexicana, brindándoles herramientas legales esenciales para enfrentar los diversos desafíos que pueden surgir en el extranjero.

¿Qué ofrece el Programa de Asesoría Legal del Consulado de México en Austin?

Este programa, que cuenta con el respaldo del Programa de Asesoría Jurídica Externa (PALE), brinda orientación especializada en diferentes áreas del derecho.

Su objetivo es ayudar a los ciudadanos mexicanos a entender sus derechos y las opciones legales que tienen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio.

Los temas principales que se abordan en las asesorías y charlas incluyen:

Asuntos migratorios: Información sobre alivios migratorios, procesos de detención y derechos ante las autoridades.

Información sobre alivios migratorios, procesos de detención y derechos ante las autoridades. Derecho laboral: Ayuda para recuperar salarios no pagados, asesoría en caso de accidentes laborales e indemnizaciones.

Ayuda para recuperar salarios no pagados, asesoría en caso de accidentes laborales e indemnizaciones. Derecho civil y familiar: Asuntos de custodia, violencia doméstica y otros procesos civiles.

Asuntos de custodia, violencia doméstica y otros procesos civiles. Derecho penal: Orientación general sobre el sistema de justicia penal en EE. UU.

Orientación general sobre el sistema de justicia penal en EE. UU. Protección de derechos humanos: Apoyo en situaciones de discriminación o abusos de autoridad.

¿Cuándo y dónde se estarán ofreciendo estos servicios?

El Consulado de México en Austin ha establecido horarios específicos para facilitar el acceso a estos servicios gratuitos, sin necesidad de hacer una cita previa para las pláticas informativas iniciales.

Ubicación: 5202 E. Ben White Blvd, Suite 150, Austin, Texas, 78741.

Horarios: las asesorías y pláticas en el Departamento de Protección se llevan a cabo de lunes a viernes, con sesiones de orientación legal que suelen realizarse entre las 10:00 AM y las 12:00 PM.

Se recomienda verificar el calendario mensual en sus redes sociales para temas específicos.

Contacto directo: Para casos urgentes o dudas específicas, el Departamento de Protección está disponible en el teléfono (512) 478-2866, extensiones 105, 106 y 109.

Se puede acceder al programa del Consulado de México en Austin sin cita

Una de las grandes ventajas de estas pláticas informativas es que los interesados pueden asistir sin necesidad de una cita.

El personal del Departamento de Protección evalúa cada caso para determinar si es necesario canalizarlo a abogados especialistas de la red PALE, quienes ofrecen una primera consulta sin costo alguno para el ciudadano.

El Consulado recuerda a la comunidad que la información compartida es completamente confidencial y que su principal objetivo es asegurar que ningún mexicano se vea vulnerado por falta de conocimiento legal.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube