Joven prospecto del fútbol entre las víctimas de tiroteo en McDonald's: un adolescente detenido

Suscríbete a nuestros canales

Un adolescente, de 17 años de edad, enfrenta cargos de asesinato tras su participación en un tiroteo que terminó con la vida a un destacado jugador de fútbol americano de 16 años.

La víctima fatal quedó identificada como Christopher Redding; además, el tiroteo dejó a otros dos adolescentes heridos, en el noroeste de El Bronx, Nueva York.

El menor de edad enfrenta varios cargos, entre estos, asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión y posesión criminal de un arma de fuego cargada, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Los funcionarios no identificaron públicamente al joven detenido por ser menor de edad. El tiroteo fatal ocurrió el pasado miércoles en la localidad de Kingsbridge.

Joven deportista muere durante tiroteo en McDonald's

Redding recibió un impacto de bala en la espalda cerca de las 5:10 de la tarde, luego de una disputa dentro de un McDonald’s cercano, que se extendió a la calle y se convirtió en una pelea callejera, de acuerdo con el padre de la víctima.

El día del incidente, los oficiales respondieron a una llamada al 911 sobre varias personas baleadas, en el sitio, hallaron a Redding gravemente herido al lado de otro joven de 15 años y una adolescente de 13.

Los rescatistas de emergencias médicas los trasladaron rápidamente al Hospital St. Barnabas, donde Redding fue declarado muerto. Los otros dos adolescentes se encuentran estables, informó New York Post.

Publican imágenes de sospechosos

Redding había salido a buscar comida cuando se desató el tiroteo, expresó su padre, Bryan Corley.

“Iba a buscar algo de comer. Unos niños armaron jaleo, hubo un intercambio de palabras, y eso fue lo que pasó” dijo el padre afligido.

Corley dijo que su hijo trataba de ayudar a un amigo cuando el caos se volvió mortal. “Lo que escuchamos es que hubo un altercado dentro del McDonald’s con una de sus amigas y una señora mayor que tenía un niño pequeño con ella”, señaló.

“La señora llamó a los chicos. La estaban molestando. La chica llamó a mi hijo, Christopher. Él fue y los separó. Mientras se alejaba con la niña, el chico sacó un arma y comenzó a disparar”, describió.

Otros tres sospechosos siguen prófugos de la justicia. Los investigadores del NYPD publicaron imágenes de vigilancia de cuatro personas buscadas por su implicación en la balacera.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube