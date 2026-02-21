Fuerzas de EEUU neutralizan embarcación criminal en aguas del Pacífico: así se llevó el operativo

Suscríbete a nuestros canales

El Comando Sur de EEUU llevó a cabo una operación militar el pasado viernes 20 de febrero en aguas del Pacífico Oriental.

Bajo las órdenes del General Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta denominada "Southern Spear" ejecutó un ataque directo contra una embarcación utilizada presuntamente por organizaciones criminales.

De acuerdo con UHN Plus y medios internacionales, la intervención se realizó tras una labor de inteligencia que permitió rastrear la lancha mientras navegaba por rutas estratégicas utilizadas para el narcotráfico.

Saldo de la operación

Según el reporte oficial, el objetivo de la misión era neutralizar las capacidades de transporte de grupos que utilizan el tráfico de sustancias ilícitas para financiar actividades violentas en la región.

Tras el ataque, se confirmó el fallecimiento de tres hombres que se encontraban a bordo de la embarcación, quienes fueron señalados como integrantes de redes criminales. Por parte de las fuerzas militares estadounidenses, no se registró ningún herido ni víctimas mortales durante el desarrollo del operativo.

Ubicación del ataque

La acción tuvo lugar en rutas clave del Pacífico Oriental, una zona de vigilancia constante debido al tránsito de naves que intentan movilizar cargamentos ilegales hacia el norte del continente. Esta área es considerada crítica para la seguridad del hemisferio occidental.

Objetivo estratégico

La operación Southern Spear forma parte de un plan continuo del Comando Sur y el Departamento de Defensa para debilitar a los grupos que desestabilizan la zona. Las autoridades reafirmaron que estos operativos buscan interrumpir las redes de financiamiento del crimen organizado y garantizar la estabilidad regional mediante el control de las vías marítimas.

