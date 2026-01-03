Pasaporte mexicano 2026: requisitos y costos actualizados para renovarlo en consulados en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Si vives en Estados Unidos y tu pasaporte mexicano está a punto de vencer o ya ha expirado, es muy importante que comiences el proceso de renovación para asegurarte de que tu identidad y estatus documental estén al día.

Para el 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha implementado procesos digitalizados que hacen mucho más fácil obtener el documento en cualquiera de sus sedes consulares.

A continuación, te compartimos los requisitos, costos actualizados y un paso a paso para que puedas realizar este trámite con éxito.

Requisitos esenciales para la renovación

Para renovar tu pasaporte, la red consular de México en Estados Unidos solicita que presentes los siguientes documentos en original:

Pasaporte anterior: Debes entregar el pasaporte que deseas canjear. El personal consular te lo devolverá cancelado tras concluir el proceso (SRE, 2026).

Acreditación de nacionalidad: Aunque presentes el pasaporte vencido, se recomienda llevar una copia certificada de tu acta de nacimiento mexicana, especialmente si tu pasaporte anterior fue expedido antes de 2006 en el extranjero o antes de 1995 en México.

Identificación oficial vigente: Puedes presentar tu credencial para votar (INE), la Matrícula Consular de alta seguridad o una licencia de conducir estadounidense con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP): Es indispensable contar con la CURP certificada para la emisión del nuevo pasaporte biométrico.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte mexicano desde EEUU?

Los costos del pasaporte mexicano en 2026 han sufrido un pequeño ajuste, según la reciente actualización de la Ley Federal de Derechos.

En los consulados de Estados Unidos, los precios se manejan en dólares estadounidenses, y generalmente se pueden pagar en efectivo o con tarjeta de débito/crédito.

Vigencia Precio en USD (2026) 3 años $101 6 años $137 10 años $209

¿Necesitas agendar tu cita en "MiConsulado"?

Aquí te explico cómo hacerlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha dejado claro que no se permite el uso de gestores, así que recuerda que las citas son completamente gratuitas y personales.

Para programar la tuya, asegúrate de usar los canales oficiales de MiConsulado:

A través de WhatsApp: Simplemente envía un mensaje al número +1 (424) 309-0009. Un asistente virtual estará listo para ayudarte a elegir la oficina y el horario que más te convenga.

Portal Web: Visita el sitio oficial en citas.sre.gob.mx.

Por teléfono: Llama al +1 (424) 309-0009 desde cualquier lugar de Estados Unidos o Canadá.

Consejos adicionales para tramitar el pasaporte mexicano desde EEUU

Cuando llegue el día de tu cita, trata de llegar con al menos 15 minutos de anticipación. No te preocupes por llevar fotografías, ya que el personal consular se encargará de tomar tu foto digital y capturar tus datos biométricos (huellas y retina) en el momento.

Es importante mencionar que, en la mayoría de las sedes, tu pasaporte estará listo para recoger el mismo día de la cita.

