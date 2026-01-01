SNAP cambia para siempre: los productos que la caja registradora te rechazará desde hoy

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero de 2026, el panorama para quienes reciben el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), comúnmente conocido como food stamps, va a cambiar de manera significativa en varias regiones de Estados Unidos.

Con una nueva dirección federal que tiene como objetivo priorizar la salud nutricional, cinco estados están a la vanguardia al implementar restricciones que impiden el uso de estos fondos para comprar refrescos, golosinas y otros productos ultraprocesados.

¿Cuáles son los cinco estados que restringirán la compra de algunas bebidas y alimentos con beneficios SNAP?

Esta medida, que forma parte de una iniciativa nacional para combatir enfermedades crónicas, entra en vigor hoy en los siguientes estados:

Indiana: Restringe específicamente la venta de refrescos y dulces.

Iowa: Aplica la normativa más estricta, limitando los "alimentos imponibles", que incluyen refrescos, dulces y ciertos tipos de comidas preparadas.

Nebraska: Prohíbe la compra de refrescos y bebidas energéticas.

Utah: Prohíbe el uso de SNAP para refrescos y bebidas azucaradas.

Virginia Occidental: Al igual que Utah, se centra en eliminar las bebidas carbonatadas azucaradas de la lista de productos elegibles.

Estos estados son los primeros de un grupo de al menos 18 que han recibido exenciones federales para modificar sus programas locales durante 2026, afectando inicialmente a alrededor de 1.4 millones de ciudadanos.

¿Por qué se ha tomado esta medida en algunos estados?

La iniciativa nace de un cambio en la política del Departamento de Agricultura (USDA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), influenciada por la administración actual y figuras como Robert F. Kennedy Jr.

"No podemos seguir con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a la gente y luego tener que pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas ayudaron a crear", declaró Kennedy en un comunicado oficial citado por AP News.

Por su parte, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha subrayado que estas exenciones buscan "restaurar el carácter nutricional del SNAP".

En Indiana, el gobernador Mike Braun defendió la medida, señalando que no se trata de una agenda impuesta desde Washington, sino de un enfoque en las "causas de raíz" de la mala salud pública, según reportó St. Albert News.

¿Qué productos no se pueden comprar con la tarjeta EBT?

Aunque las reglas pueden variar un poco de un estado a otro, el USDA ha establecido una lista general de artículos que las cajas registradoras comenzarán a rechazar al intentar pagar con esta tarjeta:

Refrescos y sodas: Bebidas gaseosas que contienen edulcorantes, ya sean naturales o artificiales.

Bebidas energizantes: Productos que tienen un alto contenido de cafeína y azúcar.

Dulces y chocolates: Todo tipo de golosinas, incluyendo mentas y chicles en algunos estados como Luisiana.

Postres industriales: En lugares como Florida (que se unirá oficialmente en abril), se incluirán pasteles y helados envasados.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube