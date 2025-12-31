Nuevas restricciones de viaje 2026: lo que debes saber antes de usar tu Green Card

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno federal ha puesto en marcha una serie de nuevas directrices que intensifican la vigilancia en las fronteras y alteran las condiciones de viaje para millones de extranjeros, incluidos los residentes permanentes legales.

Nuevas proclamaciones y países afectados por las nuevas restricciones de viaje

A partir del 1 de enero de 2026, se implementará la expansión de la Proclamación Presidencial que comenzó en junio de 2025.

Esta medida, basada en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), clasifica a los países en diferentes categorías de riesgo según sus protocolos de seguridad y la forma en que comparten datos.

En este momento, 19 países están bajo una suspensión total de entrada, tanto para inmigrantes como para no inmigrantes.

Entre ellos se encuentran Afganistán, Siria, Irán, Somalia y Haití. Por otro lado, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen restricciones parciales que afectan principalmente a las visas de turismo (B1/B2), estudios (F, M) e intercambio (J).

Impacto directo en los portadores de Green Card

Aunque los residentes permanentes legales (LPR) tienen el derecho de reingreso, las nuevas regulaciones han establecido procesos de inspección mucho más estrictos:

Estatus de exención: En teoría, quienes poseen una Green Card válida están exentos de la "prohibición total" de entrada.

Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha emitido memorandos que permiten revisiones más exhaustivas y entrevistas adicionales para los residentes de los países considerados de "alto riesgo".

Biometría obligatoria al salir: A partir del 26 de diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) exigirá la recolección de datos biométricos (escaneo de iris, huellas dactilares y reconocimiento facial) de prácticamente todos los no ciudadanos, tanto al entrar como al salir del país.

Revisión de redes sociales: Los viajeros deben estar listos para que los agentes fronterizos les pidan acceso a sus historiales de redes sociales de hasta cinco años atrás, con el fin de verificar que no han estado involucrados en actividades que puedan ser perjudiciales para la seguridad nacional.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube