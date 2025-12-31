Olvida los cheques: la forma definitiva de recibir tu reembolso del IRS en tiempo récord y sin riesgos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) promueve el uso del depósito directo como la mejor manera para que los contribuyentes reciban sus reembolsos de forma segura y rápida.

Al optar por esta opción, puedes dividir tu dinero en hasta tres cuentas diferentes, lo que te ayuda a maximizar tus ahorros y mejorar tu flujo de efectivo.

El IRS aconseja a todos los contribuyentes que utilicen el depósito directo para recibir sus reembolsos de impuestos federales.

Esta opción no solo es más veloz que esperar un cheque en papel por correo, sino que también elimina el riesgo de pérdida, robo o problemas por errores en la dirección postal.

¿Cómo funciona el proceso de depósito directo?

Es bastante sencillo y se lleva a cabo cuando presentas tu declaración de impuestos. Solo necesitas proporcionar los números de ruta y de cuenta de tu banco.

Si quieres maximizar tus ahorros, el IRS te permite optar por un reembolso dividido. Esto significa que puedes indicarle a la agencia que distribuya tu dinero en una, dos o hasta tres cuentas diferentes, como tu cuenta corriente, de ahorros o incluso una cuenta de jubilación (IRA).

Para las declaraciones electrónicas: Simplemente sigue las instrucciones de tu software de impuestos para ingresar la información de las cuentas.

Para las declaraciones en papel: Debes completar y adjuntar el Formulario 8888, que es la División del Reembolso, para especificar cómo y dónde deseas que se deposite tu dinero.

¿Quiénes pueden optar por el pago directo del reembolso de impuestos por parte del IRS?

Casi todos los contribuyentes que esperan un reembolso son elegibles para el depósito directo. Esto incluye a:

Personas que presentan electrónicamente: Este es el método más rápido y preferido.

Personas que presentan en papel: Aunque el proceso de una declaración en papel puede tardar más, recibir el dinero por depósito sigue siendo más ágil que esperar un cheque.

Titulares de cuentas bancarias y tarjetas prepagadas: Siempre que la cuenta o tarjeta tenga un número de ruta y de cuenta, puedes recibir el depósito.

Es importante recordar que, el IRS señala que la cuenta debe estar a nombre del contribuyente, de su cónyuge o ser una cuenta conjunta.

Además, la agencia limita a un máximo de tres reembolsos electrónicos por cada cuenta financiera para evitar fraudes.

