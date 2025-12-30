Florida lanza una advertencia: ¿Qué dice la ley sobre encender fuegos artificiales antes de Año Nuevo?

Suscríbete a nuestros canales

Mientras los residentes de Florida se alistan para dar la bienvenida al nuevo año, las autoridades estatales y locales quieren recordarles algo importante: usar fuegos artificiales antes del 31 de diciembre no solo puede ser molesto para los vecinos, sino que también es una violación de la ley estatal.

Según el Estatuto de Florida 791.08, la pirotecnia que explota o vuela solo se permite en tres fechas específicas, dejando fuera los días que preceden a las grandes celebraciones.

Los "días designados" según la ley de Florida para poder encender fuegos artificiales

La legislación estatal es bastante clara sobre cuándo los ciudadanos pueden usar fuegos artificiales de consumo sin necesidad de un permiso especial.

De acuerdo con el portal oficial Online Sunshine de la Legislatura de Florida, los únicos "días designados" son:

Nochevieja (31 de diciembre)

Año Nuevo (1 de enero)

Día de la Independencia (4 de julio)

Esto significa que si alguien decide encender cohetes, petardos o candelas romanas el 29 o 30 de diciembre, está cometiendo una infracción.

La ley busca encontrar un equilibrio entre el deseo de celebrar y la seguridad pública, así como el respeto hacia las personas con sensibilidad auditiva o mascotas.

Riesgos legales y multas por uso anticipado

No cumplir con estas normas puede traer consecuencias bastante serias. Según la Asociación de Alguaciles de Florida, usar fuegos artificiales de manera ilegal puede considerarse un delito menor de primer grado.

Las sanciones que podrías enfrentar incluyen:

Multas de hasta 1.000 dólares.

Posibles penas de cárcel de hasta un año.

Confiscación de los fuegos artificiales por parte de las autoridades.

Incluso si un vendedor te pide que firmes un "descargo de responsabilidad" o waiver diciendo que es para fines agrícolas (una laguna legal que se ha visto en el pasado), las autoridades advierten que ese documento no te protegerá si te encuentran usando pirotecnia con fines recreativos fuera de las fechas permitidas.

Restricciones locales y prohibiciones por sequía

A pesar de lo que dice la ley estatal, los condados y ciudades tienen la autoridad para establecer reglas más estrictas.

Este año, varias áreas de la bahía de Tampa y el centro de Florida están lidiando con órdenes de prohibición de quemas debido a las condiciones secas.

En condados como Polk, Sarasota y Manatee, el uso de cualquier tipo de pirotecnia —incluyendo las luces de bengala— podría estar completamente prohibido incluso en Nochevieja, todo para prevenir incendios forestales, según informes de 10 Tampa Bay.

Consejos para una celebración segura

Si tienes planes de celebrar legalmente el 31 de diciembre, los expertos sugieren:

Verificar las ordenanzas locales: Visita el sitio web de tu condado para asegurarte de que no haya prohibiciones por sequía.

Notificar a los vecinos: El ruido puede afectar a veteranos con PTSD y a las mascotas.

Mantener agua cerca: Siempre ten a mano una manguera o un extintor.

