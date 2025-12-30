¡Atención, inmigrantes! Los datos de Medicaid que un juez federal autoriza entregar al ICE

Suscríbete a nuestros canales

En una decisión que cambia las reglas del juego en cuanto a la privacidad médica para la comunidad inmigrante, el juez federal Vince Chhabria, del Distrito Norte de California, decidió este lunes que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) puede seguir adelante con el intercambio de información básica de beneficiarios de Medicaid con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Este fallo revoca la prohibición total que el mismo juez había impuesto de manera provisional en agosto de 2025.

Según informes de Courthouse News, la nueva orden permite que las agencias federales compartan datos biográficos, de ubicación y de contacto de ciertos pacientes, argumentando que esta práctica está "claramente autorizada por la ley".

El origen del conflicto: seguridad vs. privacidad de inmigrantes inscritos en Medicaid

Todo comenzó en junio de 2025, cuando la administración actual, liderada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), lanzó un acuerdo de intercambio de datos sin precedentes.

Este acuerdo permitía a los agentes de deportación acceder a una base de datos que contenía información de millones de personas para localizar a inmigrantes indocumentados.

Frente a esta medida, una coalición de 20 estados, encabezada por California y Washington, decidió presentar una demanda para frenar esta política.

Los estados argumentaron que compartir información de salud sensible rompía la confianza del paciente y violaba leyes como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), reseña CNN en Español.

Sin embargo, en una decisión reciente citada por The HIPAA Journal, el juez Chhabria determinó que las políticas actuales no impiden a ICE obtener datos "básicos" para cumplir con la ley federal.

¿Qué información podrá recibir ICE ahora?

A diferencia de la propuesta inicial que sugería un acceso casi ilimitado, el fallo actual establece límites claros sobre los tipos de información que se pueden compartir. Los datos que el HHS podrá transferir incluyen:

Nombre completo y datos biográficos básicos.

Dirección física y números de teléfono.

Fecha de nacimiento.

Estatus de ciudadanía e identificación de Medicaid.

Reacciones y consecuencias para los inmigrantes

Organizaciones que defienden los derechos civiles y fiscales generales de estados demócratas han manifestado su preocupación.

Según la cadena Univision y reportes de Associated Press, los defensores temen que esta medida genere un "efecto paralizante", haciendo que las familias inmigrantes eviten buscar atención médica esencial por miedo a la deportación.

Por otro lado, el gobierno federal argumenta que este intercambio es una herramienta necesaria para asegurar que los fondos de Medicaid se utilicen de manera adecuada y para ayudar en las tareas de control migratorio autorizadas por el Congreso.

Aunque el litigio sigue en curso, esta decisión representa una victoria importante para la administración en su esfuerzo por integrar bases de datos de servicios sociales con objetivos de seguridad nacional.

