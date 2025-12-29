Donald Trump informa que sostuvo otra conversación con Maduro: ¿Qué dijo?

Suscríbete a nuestros canales

Durante una conferencia de prensa este lunes 29 de diciembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó haber sostenido otra conversación con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro.

En medio de altas tensiones entre la Casa Blanca y Caracas, Trump respondió a la prensa sobre si había sostenido recientemente algún tipo de comunicación con el equipo del presidente venezolano o el propio Maduro.

"Bueno, yo hablé recientemente con él (Maduro). Pero no se ha conseguido gran cosa", contestó Trump a una pregunta formulada desde la prensa en la que se le consultó al respecto.

¿Cómo fue la primera llamada telefónica entre Trump y Maduro?

La primera conversación entre ambos mandatarios tuvo lugar el pasado mes de noviembre, y fue confirmada por el presidente republicano al ser abordado por la prensa.

"Sí... No diría que salió bien, ni mal. Fue... una llamada telefónica", declaró Trump a los periodistas que lo acompañaban en un vuelo de regreso a Washington desde Florida.

"¿Puede contarnos algo más?", le han preguntado los periodistas al presidente estadounidense. "No, no puedo", respondió.

Escalan las tensiones entre ambos países

A pesar del acercamiento inesperado entre ambos mandatarios, las tensiones siguen sin reducirse. Estados Unidos continúa con su despliegue en el Caribe, alegando una lucha contra los carteles de la droga.

Además ha realizado la incautación de buques y petróleo venezolano, añadiendo que se quedará con el cargamento, lo cual ha sido calificado por las autoridades venezolanas como un robo y un acto de piratería.

