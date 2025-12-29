A pocas horas para que la música desaparezca de MTV: esto pasará con el canal estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los canales más importantes en la cultura pop dejará de transmitir su programación más importante tras 44 años al aire.

MTV revolucionó la industria musical cuando en los años 80s centró su catalogo en videos musicales, dandole así tarima a varios artistas emergentes que, al día de hoy, son de los más reconocidos a nivel mundial.

Este canal continúa al aire, sin embargo dará un vuelco de 180 grados para el 2026.

¿Qué pasará con los videos musicales en MTV?

MTV finalizará sus emisiones televisivas musicales el 31 de diciembre de 2025, después de 44 años en la industria. A partir de 2026, el canal se enfocará exclusivamente en reality shows.

Aunque la marca sobrevivirá en plataformas digitales y eventos como los Video Music Awards (VMAs) y Europe Music Awards (EMAs), canales como MTV Music, MTV 80s, MTV 90s y MTV Live HD cesarán operaciones.

Estos canales formaban parte de la oferta musical de MTV, y su cierre marca el final de una era en la que la música y los videoclips fueron el enfoque principal de la cadena.

¿Qué tan importante fue MTV para la música?

MTV fue la plataforma que escogió Michael Jackson para estrenar el videoclip de su tema más icónico, Thriller.

También le dio un espacio importante a Madonna y sus proyectos audiovisuales provocadores, que no eran bien tomados por el público.

Además, no solo jugaron un papel importante en el pop, sino que ayudaron a impulsar bandas latinas como Soda Stereo, Café Tacvba, y Los Fabulosos Cadillacs.