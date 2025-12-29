Guía OMNY 2026: Cómo pagar el metro en Nueva York tras el fin de la mítica MetroCard

Suscríbete a nuestros canales

Nueva York se prepara para el fin de una era. El próximo 31 de diciembre de 2025 será el último día para comprar o recargar la mítica MetroCard, la tarjeta dorada que durante tres décadas fue el símbolo de la movilidad en la Gran Manzana.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) completa así su transición hacia OMNY, el sistema de pago sin contacto que ya domina el 90% de los viajes. A continuación, repasamos la evolución del sistema de transporte más icónico del mundo.

Cronología del transporte en Nueva York: de la ficha al "Tap"

1. La era de la ficha (1953 – 1994)

Antes del plástico, el metro se movía con metal. En 1953 se introdujeron las famosas fichas de latón para sustituir los billetes de papel (que en 1904 costaban apenas 5 centavos).

El ritual: Los neoyorquinos compraban estas monedas en las taquillas de las estaciones.

Resistencia al cambio: Muchos se negaban a abandonar la ficha porque "simplemente funcionaba", pero el sistema necesitaba modernizarse para permitir transbordos gratuitos entre autobuses y metros.

2. La revolución de la MetroCard (1994 – 2025)

La llegada de la tarjeta con banda magnética en 1994 infundió una modernidad necesaria al sistema.

El "Swipe" perfecto: Deslizar la tarjeta a la velocidad y ángulo correctos se convirtió en un rito de iniciación. Fallar en el torniquete delataba a los turistas, e incluso le costó momentos incómodos a figuras como Hillary Clinton.

Icono cultural: Se convirtió en objeto de colección. Desde ediciones de la "Serie del Metro" entre Yankees y Mets, hasta diseños con David Bowie, Wu-Tang Clan o Seinfeld .

El costo: En sus inicios, el viaje costaba $1.50. Hoy, la tarjeta se retira dejando un legado de nostalgia y millones de bandas magnéticas desgastadas.

3. El futuro: Sistema OMNY (2019 – Presente)

Introducido en 2019, OMNY (One Metro New York) permite pagar simplemente acercando el teléfono inteligente, un reloj digital o una tarjeta de crédito al lector.

Adiós definitivo: El 31 de diciembre de 2025 cesa la venta y recarga de MetroCards. Las tarjetas existentes funcionarán solo hasta agotar su saldo en 2026.

Ahorro millonario: La MTA estima que eliminar la MetroCard ahorrará 20 millones de dólares anuales en costos de impresión y mantenimiento.

Tarifa inteligente: El sistema incluye un límite de gasto: tras 12 viajes en una semana, el resto son gratuitos (con un máximo de $35 semanales a partir de enero de 2026).

Los retos de la modernidad

No todos celebran el cambio. Usuarios de la tercera edad han expresado su preocupación por la complejidad de las nuevas máquinas y la pérdida de privacidad ante la vigilancia de datos.

Sin embargo, para la mayoría, la era del "tap-and-go" es una comodidad que alinea a Nueva York con otras metrópolis como Londres o Singapur.

