“Entradas gratuitas para todos”: conoce los pasos para asistir a la fiesta de posesión de Zohran Mamdani en Nueva York

La agenda para el inicio de la gestión de Zohran Mamdani en la alcaldía de Nueva York ya tiene cronograma definido para este 1 de enero de 2026.

El proceso de juramentación, que marca un hito generacional en la ciudad, incluirá una celebración abierta al público en las inmediaciones del Bajo Manhattan, para la cual se han dispuesto mecanismos de registro gratuito a través de plataformas digitales.

Los actos protocolares comenzarán formalmente a las 13:00 horas en las escalinatas del Ayuntamiento, aunque el acceso para los asistentes estará permitido desde las 11:00 horas. El evento se concentrará en el área del Cañón de los Héroes, específicamente a la altura de Broadway. Para ingresar, los interesados deben completar un formulario en el sitio web oficial con datos básicos como nombre, teléfono y correo electrónico.

Una sola inscripción es válida para grupos familiares, por lo que no se requiere un registro individual por cada acompañante. Para quienes no logren asistir presencialmente, la organización instalará pantallas gigantes en las cercanías de City Hall Plaza y habilitará una transmisión en directo vía streaming.

Juramentación doble y autoridades presentes

El protocolo de asunción de Mamdani constará de dos momentos clave. El primero ocurrirá a la medianoche del Año Nuevo en una ceremonia privada oficiada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Posteriormente, durante el acto público de la tarde, el senador de Vermont, Bernie Sanders, será el encargado de tomar el juramento al nuevo burgomaestre. En el mismo evento, Mark Levine asumirá como contralor y Jumaane Williams como defensor del pueblo.

Sobre la relevancia de este cambio de mando, el propio Mamdani ha señalado durante su campaña la importancia de la participación ciudadana:

"Nuestra ciudad pertenece a quienes la hacen funcionar todos los días, y esta celebración es un reflejo de ese compromiso con cada vecino de los cinco condados".

Por su parte, el senador Bernie Sanders, quien tendrá un rol principal en el acto, expresó recientemente sobre la elección de Mamdani:

"Nueva York ha elegido un camino que prioriza las necesidades de la clase trabajadora y de las comunidades que durante mucho tiempo han sido ignoradas por el sistema".

Perfil del nuevo mandatario: joven y socialista

Con 34 años de edad, Mamdani se posiciona como el alcalde más joven de la Gran Manzana en más de un siglo. De origen ugandés y fe musulmana, su plataforma política se centró en la regulación del mercado inmobiliario y la reforma fiscal.

Entre sus propuestas económicas destacan el incremento de la tasa impositiva para empresas del 7,25% al 11,5% y la creación de un impuesto del 2% para residentes con ingresos superiores al millón de dólares anuales.

Asimismo, su plan de gobierno contempla el congelamiento de alquileres y la gratuidad en el sistema de transporte público y guarderías. Es importante recordar que, según la normativa fiscal vigente, aquellos residentes que no posean un número de seguridad social pueden cumplir con sus obligaciones tributarias mediante el ITIN, herramienta relevante ante las nuevas propuestas de recaudación local.

