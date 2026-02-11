¿Fin de semana largo en EEUU? Estos son los días de descanso por Carnaval en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El calendario festivo de Estados Unidos se prepara para una de sus semanas más vibrantes, ya que el Martes de Carnaval coincidirá este año con el 17 de febrero de 2026.

Al estar regido por los ciclos lunares, este evento se sitúa estratégicamente justo después del Día de los Presidentes, que se celebra el lunes 16 de febrero.

Fin largo

Esta coincidencia genera un fin de semana largo de cuatro días para miles de ciudadanos en regiones específicas, permitiendo que estados como Luisiana, Alabama y Texas atraigan un flujo masivo de turistas.

Aunque las oficinas federales y los bancos operan con normalidad el martes, la festividad representa una inyección económica importante para el sector servicios y el turismo local según detalla La Nación..

Actividades

Las ciudades de Nueva Orleans y Mobile lideran las celebraciones con sus icónicos desfiles de Mardi Gras, donde los colores púrpura, verde y oro dominan las calles.

En Florida y California, la influencia de la samba y la gastronomía típica también marca la agenda, mientras que en Nueva York y Texas se organizan bailes de máscaras y eventos culturales de alto impacto.

Los expertos recomiendan a los viajeros realizar reservaciones con antelación, dado que la ocupación hotelera en ciudades como Galveston o Miami suele alcanzar su capacidad máxima durante estas fechas.

Participar en estas tradiciones ofrece una experiencia cultural única que combina la herencia histórica con el entretenimiento moderno antes del inicio de la Cuaresma.

