Hijos en riesgo de exclusión: así es el plan de asilo familiar al cumplir los 21 años en EEUU

La acumulación de casos en las cortes de inmigración de Estados Unidos (EEUU) genera esperas de hasta una década, lo que provoca que muchos menores de edad alcancen la adultez durante el proceso. Esta situación despierta dudas legales sobre si los hijos pierden el derecho a la protección internacional cuando cumplen los 21 años.

Expertos en leyes migratorias aclaran que la estructura familiar para el gobierno estadounidense mantiene su vigencia bajo condiciones específicas de estado civil, según una publicación de @elabogadojonathan.

¿Cómo define el gobierno estadounidense el núcleo familiar?

El sistema migratorio de EEUU reconoce como familia inmediata únicamente a la pareja y a los hijos menores de edad. Por esta razón, los solicitantes de asilo no pueden incluir en su petición original a parientes extendidos como tíos, abuelos o padres.

Sin embargo, el crecimiento biológico de los hijos durante los años de espera no interrumpe automáticamente su vínculo con el caso principal de los progenitores. La ley contempla protecciones para que los jóvenes no queden en el limbo jurídico debido a la lentitud burocrática del sistema.

¿Cuál es el impacto de la demora en las cortes migratorias?

Actualmente, las cifras oficiales registran un acumulado de 1.5 millones de casos de asilo pendientes en las cortes y en las oficinas de USCIS. Esta saturación provoca que una familia espere entre 6 y 10 años antes de obtener una entrevista definitiva o una resolución.

Durante este largo periodo, los menores que entraron al país con 12 o 15 años superan la barrera legal de los 21 años sin recibir aún sus documentos. Esta realidad demográfica obliga a los padres a conocer las reglas de continuidad para evitar la exclusión de sus hijos del proceso.

¿Qué se debe hacer si un hijo ya tiene más de 21 años?

Según especialistas en derecho migratorio, los hijos mayores de 21 años mantienen su estatus dentro del caso de sus padres siempre que permanezcan solteros. Aunque el hijo cumpla 22 o 23 años mientras el proceso avanza, este sigue como parte beneficiaria de la solicitud original de asilo.

"Si un hijo como parte de tu asilo cumple los 21 años, sigue formando parte de tu caso siempre y cuando no se case", explicó la fuente experta durante una sesión informativa en redes sociales.

El matrimonio es el único acto que lo convierte en una "familia independiente" y lo excluye automáticamente del amparo de sus progenitores.

¿Cuándo pierde un hijo la protección del caso de sus padres?

La independencia legal del joven ocurre de manera inmediata en el momento en que contrae matrimonio con otra persona. Una vez que el hijo se casa, el sistema lo trata como una unidad familiar distinta y ya no puede beneficiarse del asilo derivado.

En ese escenario, el hijo debe iniciar su propio trámite legal o buscar una vía de regularización independiente para no quedar desprotegido. Los padres deben vigilar este cambio de estado civil para reportar cualquier modificación a su representante legal o ante el tribunal correspondiente.

¿Qué acciones preventivas pueden tomar los solicitantes?

Usted debe mantener todos los registros de nacimiento y pruebas de soltería de sus hijos actualizados para presentarlos el día de la entrevista final. Es importante confirmar que el nombre del hijo aparezca en todos los formularios de actualización que solicita el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Si su hijo está próximo a cumplir la mayoría de edad o planea casarse, consulte de inmediato con un abogado para evaluar las consecuencias en su estatus. Una decisión informada asegura que el esfuerzo de años para obtener protección en EEUU no se pierda por un cambio en la estructura familiar.

