¿Cheque en peligro? Los 3 artículos prohibidos que los jubilados deben dejar de comprar ahora mismo

El escenario económico de Estados Unidos en este cierre de 2025 e inicio de 2026 plantea un desafío crítico para quienes viven de ingresos fijos.

El alza de los aranceles a las importaciones, que funciona como un "impuesto indirecto", está encareciendo productos esenciales, golpeando con mayor fuerza a los adultos mayores.

Según Robin Valadares, fundador de Financially Fulfilled Physio, uno de cada cuatro jubilados ya enfrenta serias dificultades para cubrir sus gastos básicos. Ante esta realidad, los expertos recomiendan una reconfiguración urgente del presupuesto familiar.

Los 3 rubros que debes evitar para proteger tu bolsillo

Para navegar el aumento de costos, los especialistas sugieren reducir drásticamente el gasto en los siguientes artículos, que son los más afectados por los nuevos aranceles:

Electrodomésticos y Electrónica: Al ser mayoritariamente importados, sus precios se han disparado. La recomendación es no comprar modelos nuevos; en su lugar, busca equipos reacondicionados o repara los aparatos actuales en talleres locales. Ropa y Calzado de importación: Se estima que el calzado y las prendas extranjeras podrían encarecerse hasta un 17% en 2026. Los expertos aconsejan abandonar la "moda rápida" y optar por tiendas de consignación o ropa de alta durabilidad. Alimentos "de lujo" e importados: El aceite de oliva, el arroz procesado y las frutas exóticas están sujetos a fuertes aranceles. La estrategia ganadora hoy es consumir productos locales y de temporada.

Una luz al final del túnel: El aumento del COLA en 2026

No todas son malas noticias. La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que el Ajuste por Costo de Vida (COLA) brindará un respiro a partir del 1 de enero de 2026.

Aumento general: Los pagos mensuales subirán un 2.8% .

Impacto en el bolsillo: En promedio, los jubilados verán un incremento de 56 dólares mensuales en sus cheques.

Cobertura total: Este ajuste también beneficia a los afiliados de programas por discapacidad, viudez y al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

