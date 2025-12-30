¿Pensando en un auto nuevo? El Top 10 de las mejores marcas para comprar en 2026 en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El mercado automotriz de Estados Unidos ya tiene su hoja de ruta para el próximo año. El prestigioso Informe Anual Automotriz 2026 de Consumer Reports ha analizado más de 200 vehículos para determinar qué fabricantes ofrecen la mejor combinación de seguridad, tecnología y, sobre todo, fiabilidad.

La gran sorpresa de este año es la consolidación de las marcas asiáticas y el histórico, aunque ajustado, ingreso de Tesla en el grupo de élite.

El Top 10: Las mejores marcas para comprar en 2026

Tras someter a los vehículos a rigurosas pruebas de desempeño y encuestas de satisfacción, este es el ranking de las 10 firmas que dominan el mercado:

Subaru: Lidera el listado por segundo año consecutivo gracias a su equilibrio perfecto. BMW: Se mantiene firme en el segundo puesto como la mejor opción de lujo. Porsche: Excelencia en ingeniería y tecnología alemana. Honda: La favorita por su durabilidad y costo accesible. Toyota: Regresa a la cima de la confianza con sus modelos icónicos. Lexus: El estándar de oro en satisfacción del cliente premium. Lincoln: La gran sorpresa; saltó del puesto 17 al 7, siendo la mejor marca estadounidense. Hyundai: Destaca por su diseño innovador y equipamiento superior. Acura: Un equilibrio sólido entre lujo y fiabilidad. Tesla: Logra su mejor posición histórica, cerrando el Top 10.

Tesla: Récord personal entre contrastes

Por primera vez, la marca de Elon Musk entra en el Top 10. Los expertos señalan que Tesla fabrica hoy los eléctricos más confiables, beneficiándose de casi 20 años de experiencia.

Sin embargo, el informe advierte que mientras el Model Y brilla por su fiabilidad, los modelos de Tesla con una antigüedad de entre 5 y 10 años siguen siendo los peor evaluados por los usuarios.

Toyota recupera el trono de la confiabilidad

Aunque Subaru lidera el ranking general de marcas, Toyota se coronó como la marca más fiable de 2026. El éxito se debe a la robustez de modelos como el Camry, Tacoma y Tundra.

El estudio revela una tendencia clara: los compradores estadounidenses prefieren los rediseños lentos y graduales de Toyota sobre las innovaciones radicales y apresuradas de otras firmas.

Las marcas a evitar

En el otro extremo, el informe identifica a las cinco marcas con peores niveles de satisfacción y fiabilidad, las cuales se mantienen en el fondo de la tabla: Dodge, GMC, Land Rover, Rivian y Jeep.

