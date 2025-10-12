Los semáforos cambiarán para siempre en Estados Unidos: el misterioso color que controlará el tráfico de estos carros

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de los autos autónomos podría traer un cambio histórico a las calles de Estados Unidos. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte propusieron añadir una cuarta luz blanca a los semáforos, un color que transformaría por completo la forma en que se regula el tráfico urbano.

Según el estudio, este nuevo sistema no solo optimizaría la movilidad, sino que también reduciría los tiempos de viaje, el consumo de combustible y los accidentes.

La propuesta, publicada por The Economic Times, busca crear una interacción fluida entre los vehículos autónomos y los tradicionales.

En las pruebas realizadas, los científicos descubrieron que al añadir una señal blanca —que sería detectada únicamente por los sistemas inteligentes de los autos autónomos—, estos podrían coordinarse entre sí en tiempo real, adaptando el flujo de tráfico en las intersecciones sin depender de las señales humanas.

En palabras de los investigadores, cuando varios vehículos autónomos se aproximen a un cruce, la luz blanca activará un sistema cooperativo que permitirá que las máquinas “negocien” el paso de forma más eficiente, liberando así a los conductores humanos de la espera innecesaria.

Innovación y legado: el inventor detrás del primer semáforo moderno

Aunque la cuarta luz aún está en fase experimental, este avance recuerda los primeros pasos de la seguridad vial en Estados Unidos.

El Departamento de Transporte destaca que el semáforo moderno fue una creación del inventor Garrett Augustus Morgan, quien en 1923 obtuvo la patente del primer semáforo de tres posiciones.

Morgan, residente de Cleveland, se inspiró tras presenciar repetidos accidentes entre bicicletas, carros tirados por caballos y vehículos motorizados.

Su diseño —un poste en forma de T con tres indicaciones: “Alto”, “Avanzar” y “Alto en todas las direcciones”— marcó un antes y un después en la historia del tránsito.

Hoy, un siglo después, la posibilidad de incluir una luz blanca exclusiva para autos autónomos podría ser el siguiente gran salto en la evolución de los semáforos, reflejando cómo la tecnología continúa moldeando la seguridad y la movilidad urbana del futuro.

