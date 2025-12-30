Cambio de reglas en 2026: Las 4 leyes en Illinois y Nueva York que protegerán tu dinero al comprar

Suscríbete a nuestros canales

El inicio de 2026 traerá cambios significativos para el bolsillo y los derechos de los consumidores en dos de los estados más importantes de Estados Unidos.

Mientras Illinois se prepara para eliminar un impuesto histórico en los supermercados, Nueva York ha blindado el derecho a usar efectivo y ha puesto la lupa sobre los polémicos algoritmos de inteligencia artificial que inflan precios de manera personalizada.

Estas son las nuevas reglas que transformarán tu forma de comprar:

1. Illinois: El fin del impuesto estatal a los alimentos

A partir del 1 de enero de 2026, Illinois eliminará definitivamente el impuesto estatal del 1% sobre la venta de alimentos. Sin embargo, hay un detalle importante: la ley permitió a los condados y municipios decidir si querían mantener ese 1% como un impuesto local.

Lo que cambia: Ya no pagarás el tributo al estado, pero si vives en una zona donde el gobierno local aprobó su propia tasa (como ocurrió en más de 600 municipios), el precio final en el ticket podría seguir siendo el mismo.

Lo que no entra: El beneficio no aplica a bebidas alcohólicas, refrescos, dulces ni alimentos preparados para consumo inmediato (comida caliente).

2. Nueva York: El efectivo es ley

A partir de marzo de 2026, Nueva York prohibirá los establecimientos "cashless". La ley S4153A obliga a todas las tiendas de alimentos y minoristas a aceptar billetes y monedas de EE. UU. como forma de pago legítima.

Regla de los $20: Los comercios pueden negarse a aceptar billetes mayores a US$20 por razones de seguridad o falta de cambio.

Sin recargos: Queda prohibido cobrar extra por pagar en efectivo o redondear los precios al alza para evitar el uso de monedas.

3. "Precios de vigilancia": Transparencia ante la IA

Nueva York se convierte en pionera al regular el uso de Inteligencia Artificial para fijar precios. Si una empresa utiliza un algoritmo para analizar tus datos personales (como tu ubicación, ingresos o historial de compras) y ofrecerte un precio más alto que a otros usuarios, deberá mostrar una leyenda clara:

“Este precio fue establecido por un algoritmo utilizando sus datos personales”.

4. Devoluciones online sin "letras chiquitas"

Dentro del presupuesto fiscal 2026, el estado neoyorquino ahora exige que las tiendas online muestren sus políticas de devolución de forma "clara y conspicua".

Mínimo legal: Los grandes minoristas deberán ofrecer al menos 30 días para reembolsos o créditos.

Visibilidad: La política debe estar presente en el recibo digital o en un lugar visible antes de finalizar la compra, evitando que los clientes se enteren de las restricciones cuando ya es demasiado tarde.

