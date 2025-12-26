¿Del lodo a la nieve? El clima extremo que castiga a California y pone en jaque a Nueva York este fin de año

Suscríbete a nuestros canales

El feriado navideño de 2025 ha quedado marcado por un violento contraste climático en las dos costas de Estados Unidos.

Mientras California lucha por recuperarse de un río atmosférico devastador que ha batido récords de lluvia y provocado muertes, Nueva York se pone en alerta máxima ante la llegada de su tormenta de nieve más potente en años.

California: Una Navidad bajo el lodo y la tragedia

El "Expreso Piña" no dio tregua este 25 de diciembre. El centro de Los Ángeles rompió su récord de precipitaciones para un feriado de Navidad (el más lluvioso desde 1971), mientras que el norte del estado sufrió ráfagas de viento huracanadas de hasta 173 km/h.

La situación es crítica en varios puntos:

Wrightwood sepultado: En esta comunidad de montaña, el lodo alcanzó los techos de las casas. Los residentes describen escenas donde el patio trasero se convirtió en un "río caudaloso", obligando a rescates heroicos en helicóptero y dejando viviendas enterradas bajo metros de escombros.

Vidas perdidas: El clima extremo cobró víctimas fatales. En San Diego, un hombre de 61 años murió aplastado por la rama de un árbol derribada por el viento. En Sacramento, un agente del sheriff con 19 años de servicio falleció tras perder el control de su vehículo en una carretera inundada.

Infraestructura colapsada: El aeropuerto de Santa Bárbara suspendió todos sus vuelos indefinidamente por inundaciones en las pistas, y más de 70,000 hogares permanecen sin electricidad.

El gobernador Gavin Newsom mantiene el estado de emergencia en seis condados, advirtiendo que, aunque la lluvia amaine, el suelo saturado sigue siendo una bomba de tiempo para nuevos deslizamientos.

Nueva York: Alerta de viaje por la mayor nevada en años

En el otro extremo del país, la Gran Manzana se prepara para un escenario radicalmente distinto. Tras las celebraciones, el Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) ha emitido una alerta de viaje a partir de la noche de este viernes.

Lo que se espera en la zona triestatal:

Acumulaciones: Se pronostican hasta 20 centímetros de nieve en los cinco distritos de la ciudad.

Operativo de choque: A medianoche del viernes, los equipos comenzarán a rociar sal líquida para evitar que la nieve se adhiera al pavimento. Cientos de esparcidores de sal saldrán a las calles en cuanto se acumulen los primeros 5 centímetros.

Advertencia a propietarios: Las autoridades recordaron que, si bien la ciudad limpia las calles, la limpieza de las aceras es responsabilidad legal de los dueños de las propiedades, quienes podrían enfrentar multas si no despejan el paso para los peatones.

