Mejores notas y menos peleas: los sorprendentes resultados de prohibir el teléfono en las escuelas de EEUU, según estudio

El aula de clase está recuperando su esencia como espacio de aprendizaje. Tras años de lucha constante contra la distracción digital, los resultados de las primeras prohibiciones de celulares en escuelas de Estados Unidos son contundentes: menos violencia, mayor respeto y un repunte en el rendimiento académico.

Un informe de The Wall Street Journal destaca cómo la transición hacia escuelas "libres de teléfonos" está transformando la convivencia y devolviendo a los estudiantes la concentración perdida.

California y el freno a la violencia "invisible"

En el distrito Sierra Sands Unified, la situación era crítica. Con 267 incidentes de amenazas y lesiones físicas en solo diez semanas, la superintendenta April Moore identificó al culpable: el celular. Los dispositivos funcionaban como una red invisible para coordinar peleas, acoso y vapeo.

Tras implementar la prohibición, el cambio fue drástico:

Lesiones físicas y amenazas: Cayeron de 267 a 142 casos (casi un 50% menos).

Reportes por acoso: Se desplomaron un 83% .

Suspensiones: Bajaron un 69%.

El impacto en las notas y el aprendizaje

Florida, pionero en legislar esta medida a nivel estatal en 2023, ha demostrado que el beneficio no es solo disciplinario. Aunque el primer año fue difícil debido a la resistencia de los alumnos, el segundo año trajo mejores resultados en pruebas estandarizadas, especialmente en escuelas donde antes el uso del móvil era intensivo.

David Figlio, profesor de la Universidad de Rochester, confirma que los datos validan la lógica: sin la distracción constante de las notificaciones, los estudiantes —particularmente los varones— muestran un progreso académico real.

Del ciberacoso a los juegos de infancia

Para los docentes, la medida ha devuelto el respeto al aula. Tatiana Edwards, profesora de matemáticas, relata cómo antes los alumnos grababan a sus profesores para TikTok sin consentimiento. Hoy, el ambiente es de paz.

Más allá de los datos, los maestros observan un cambio humano:

Clases fluidas: Ya no hay interrupciones constantes para pedir que guarden el dispositivo.

Recuperación de la inocencia: Docentes reportan ver a alumnos jugando juegos de manos o conversando espontáneamente al terminar sus tareas, conductas que habían desaparecido bajo el dominio de la pantalla.

Un desafío que une a 37 estados

Actualmente, 37 estados han sancionado reglamentos para limitar el acceso a celulares. Las escuelas utilizan desde fundas que bloquean la señal hasta bolsas especiales para guardar los aparatos durante toda la jornada.

A pesar de la resistencia inicial de algunos padres, la tendencia es clara: el bienestar y la concentración de los menores están por encima de la conectividad total.

