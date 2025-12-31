DMV California 2026: guía de registro de vehículos para migrantes

Suscríbete a nuestros canales

A partir del 1 de enero de 2026, el registro de vehículos en California seguirá protocolos estrictos para asegurar tanto la seguridad en las carreteras como el cumplimiento de las normativas ambientales.

Si eres un migrante que acaba de llegar al "Estado Dorado", es muy importante que sepas que debes iniciar el proceso de registro dentro de los 20 días después de establecer tu residencia o de que tu vehículo entre al estado, según lo indica el sitio oficial del DMV de California.

Documentación esencial para el registro de vehículos de migrantes en el DMV de California

Para que los conductores puedan completar el trámite con éxito, es necesario presentar una serie de documentos que validen la propiedad, la identidad y la seguridad del automóvil.

Según el manual de procedimientos del DMV, los requisitos más importantes son:

Título del vehículo (Certificado de Título): Este debe estar correctamente firmado tanto por el vendedor como por el nuevo propietario. Si el título proviene de otro país o estado, este documento sirve como prueba principal de propiedad.

Solicitud de Título o Registro (Formulario REG 343): Este formulario es obligatorio para vehículos que no han sido registrados anteriormente en California.

Verificación del vehículo (Formulario REG 31): Este documento debe ser completado por un empleado del DMV o un verificador autorizado para confirmar el Número de Identificación del Vehículo (VIN).

Certificación de Smog: En California, la mayoría de los vehículos deben pasar una prueba de emisiones. Según el portal UC Davis Front Door, este certificado es esencial para los vehículos que ingresan desde fuera del estado.

Requisitos específicos para vehículos importados

Si estás pensando en traer un vehículo del extranjero, ten en cuenta que el proceso incluye algunos pasos federales adicionales.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), es necesario que demuestres que el auto pasó por aduanas de manera legal, lo cual se hace mediante el Formulario 7501 (Resumen de Entrada).

Además, el vehículo tiene que cumplir con los estándares de seguridad y emisiones establecidos por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y el DOT (Departamento de Transporte).

Según la información oficial del DMV, "los vehículos con menos de 25 años deben cumplir con un estándar de normas de seguridad" para poder registrarse.

Identificación y estatus migratorio para registrar un vehículo

Es importante mencionar que en California, las personas sin un estatus migratorio regular pueden obtener licencias de conducir (gracias a la ley AB 60) y registrar vehículos. Para el registro, necesitarás.

Prueba de seguro: Una póliza de responsabilidad civil vigente en California.

Identificación válida: Puede ser una licencia de conducir de California o una identificación emitida por el estado.

Pago de tasas: Esto incluye impuestos de uso y tarifas de transferencia que varían según el valor del vehículo.

