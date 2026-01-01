¿Cómo registrar un bebé en el Consulado venezolano en Colombia? Estos son los requisitos y pasos a seguir

Para los venezolanos que tuvieron hijos nacidos en Colombia y quieren registrarlo en el Consulado de Venezuela deben seguir una serie de pasos y cumplir con varios requisitos.
Todos los niños nacidos en el exterior, de padres venezolanos tienen derecho a su nacionalidad venezolana, sin importar el país en el que nació.
¿Cómo registrar a mi hijo nacido en Colombia ante el Consulado venezolano?
Para procesar este trámite, debe cumplir con varios pasos, con el fin de garantizar el derecho del menor a la identidad y nacionalidad.
Adicionalmente, se requiere este documento previo para solicitar la primera cédula de identidad y el pasaporte venezolano.
Asimismo, se evitan trámites extemporáneos más complicados en el futuro del niño o niña.
Requisitos:
Debe tramitar el Registro de Nacimiento Consular, en el consulado de Venezuela en la ciudad que corresponda (Bogotá, Medellín, Cartagena, entre otros).
Recaudos para el bebé:
- Registro Civil de Nacimiento (Colombia): Copia fiel del original (debe ser la versión para la oficina de Registro, preferiblemente apostillada).
- Certificado de Nacido Vivo: el documento que entregan en el centro de salud al momento del nacimiento del bebé.
Recaudos para los padres:
- Cédula de identidad (original y copia, no importa si está vencida)
- Pasaporte venezolano (copia)
- Partida de nacimiento de los padres (copia)
Adicionalmente, para el día de la cita para tramitar el documento, debe seguir estos pasos:
- Testigos: deben asistir dos testigos mayores de edad con su respectivo documento de identidad (pueden ser venezolanos o extranjeros)
- El niño o niña debe estar presente el día del trámite.
- Agendar la cita con anticipación en la página oficial del consulado venezolano en Colombia.
