Nueva piscina en Los Caracas: ¿Cuánto cuesta el brazalete y las comidas?

Luego de meses de expectativa y trabajos de rehabilitación, la tan esperada piscina de Los Caracas finalmente abrió sus puertas al público.

El complejo, que en sus años dorados fue el epicentro del turismo social en Venezuela, vuelve al ruedo con una cara renovada, aguas cristalinas y una oferta que busca atraer tanto a los locales como a los caraqueños que bajan por la vía de la costa.

Si estás planeando el viaje para este fin de semana, saca tu presupuesto porque aquí te soltamos lo que necesitas saber para que no te agarren fuera de base.

¿Cuanto vale el brazalete?

Para tener acceso a las instalaciones y disfrutar del área de piscina, se ha establecido un sistema de brazaletes que permite el uso de los espacios durante todo el día:

Precio del brazalete 5$

Incluye acceso a la piscina

Sillas y mesas

Acceso a áreas comunes y de esparcimiento como colchones inflables, camas elásticas y otras

El costo del toldo grande es de 25$.

Gastronomía

Como no hay piscina sin un buen "piqueo", los quioscos y áreas de comida alrededor del complejo ya están operativos.

Algunos precios del menú.

Entradas desde los 8$.

Hamburguesas desde los 10$

Platillos desde los 18$

Comida rápida desde los 8$.

Cócteles desde los 5$

Tobo de cervezas en 14$.



Horarios

De domingo a jueves desde las 9 a 12 am.

De viernes a Sábado desde las 9 a las 2 am

La piscina funciona desde las 9am a las 9pm.

Los martes no funciona debido a mantenimiento.

Como datos adicionales tiene servicio de recreación, algunos días shows musicales en vivo.

No tienes que hacer reservación y los brazaletes los adquieres en taquilla.

Si vas en carro particular, el estacionamiento es amplio, pero recuerda que la vía hacia Los Caracas tiene sus curvas, así que maneja con precaución.

